Heftiger Schneefall und glatte Straßen haben in Baden-Württemberg zu etlichen Unfällen geführt. Zu einem besonders schweren Unfall kam es auf der B500 bei Waldshut-Eschbach.

Dauer 00:33 min Tödlicher Unfall bei Schneeglätte auf Bundesstraße Am Montagabend ist ein 23-jähriger Autofahrer auf der B500 bei Waldshut-Eschbach tödlich verunglückt. Er geriet auf schneeglatter Straße ins Schleudern.

Hier starb am Montagabend ein 23 Jahre alter Autofahrer, nachdem er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gerutscht war.

Schwer verletzt wurde eine 28 Jahre alte Autofahrerin bei Deckenpfronn (Kreis Böblingen). Auch sie war wegen der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte.

Verkehrsbehinderungen im Schwarzwald

Im Schwarzwald sorgten die winterlichen Verhältnisse zum Teil für Chaos. Zu der Vielzahl der Unfälle gehörte etwa die Kollision eines 20-Jährigen, der am Montagnachmittag auf der glatten L139 in der Gemeinde Kleines Wiesental (Kreis Lörrach) mit dem Wagen einer 60 Jahre alten Frau zusammenprallte. Diese wurde leicht verletzt. Mehrere Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen Leitplanken, Verkehrszeichen oder Leitpfosten, teilte das Polizeipräsidium Freiburg weiter mit.

Bei Todtnau (Kreis Lörrach) blieben acht Lastwagen liegen und verursachten einen Rückstau. Die Straße wurde für den Schwerlastverkehr gesperrt und Schneeketten wurden für alle Fahrzeuge angeordnet. Erst am späten Montagabend entspannte sich die Lage.

Kreis Heilbronn: Unfälle wegen spiegelglatter Straßen

Auch im Kreis Heilbronn haben sich am Montagabend wegen eisglatter Fahrbahnen mehrere Unfälle ereignet, zwei Straßen mussten gesperrt werden. Bei Güglingen war ein 24-Jähriger ins Rutschen geraten, gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Bei Brackenheim konnten ein Laster und ein Wohnmobil wegen spiegelglatter Fahrbahnen nicht mehr weiter fahren. Die Feuerwehr streute 300 Kilogramm Salz, bevor es weitergehen konnte.

Erstmal kein starker Schneefall mehr

Schneetechnisch hat Baden-Württemberg in dieser Woche das Gröbste hinter sich: Am Mittwoch erwarte das Land nur noch leichter Schneefall, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Am Donnerstag soll es trocken bleiben und freundlich werden. Am Freitag soll es dann verbreitet regen. Nur im Bergland sei noch mit Schnee zu rechnen.