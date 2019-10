per Mail teilen

Knapp hundert Karlsruher Bürger haben am Donnerstagabend an einer Mahnwache vor dem Gebäude der jüdischen Kultusgemeinde teilgenommen. Sie wollten ihre Betroffenheit nach dem Anschlag von Halle und ihre Solidarität mit den Juden zum Ausdruck bringen. Zu der Veranstaltung hatten Mitglieder aller Religionsgemeinschaften in Karlsruhe aufgerufen.