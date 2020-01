Protest gegen Bonpflicht: Aktion der FDP sorgt für Aufregung

Säcke voller Kassenbons stehen am Mittwochnachmittag vor dem Landtag in Stuttgart. Alles Bons, die mehrere Bäcker aus der Region in den vergangenen Wochen gesammelt haben. Die FDP will mit der Aktion eine Änderung der Bonpflicht anstoßen, erntet dafür aber auch viel Kritik.