Tempo 40: Fünf Prozent weniger Schadstoffe erhofft

Die Stickoxidbelastung in Stuttgart ist immens, das Regierungspräsidium unter Druck. Tempo 40 hilft allerdings nicht per se, sondern die erhoffte Verkehrsverflüssigung, so SWR-Umwelt-Experte Axel Weiß.