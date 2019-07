Er habe nicht gedacht, dass er so viel mit internen Auseinandersetzungen beschäftigt sein würde, sagte AfD-Landeschef Bernd Gögel im SWR-Sommerinterview. In der AfD hat er Gegner, die ihn aus dem Amt drängen wollen.

Dauer 14:49 min AfD-Fraktionschef Gögel: "Das habe ich mir so nicht vorgestellt" Der Fraktionschef der AfD im baden-württembergischen Landtag und AfD-Landessprecher Bernd Gögel ist zu Gast im SWR-Sommerinterview mit Moderator Georg Bruder. Video herunterladen (35,3 MB | MP4)

In der AfD in Baden-Württemberg tobt seit Monaten ein Richtungsstreit um die Führungsspitze. Extreme Kräfte versuchen AfD-Landeschef Bernd Gögel, der auch Fraktionsvorsitzender im Landtag ist, aus dem Amt zu drängen. Im Herbst gibt es voraussichtlich zum dritten Mal in diesem Jahr einen AfD-Parteitag in Baden-Württemberg - mit dem Versuch, eine neue Spitze zu wählen.

Gögel nicht sicher, wie lange er im Amt bleibt

"Ob wir uns in meiner Funktion im Spätjahr noch sehen werden als Vorsitzender der Landespartei, das bleibt den Mitgliedern überlassen", sagte Gögel im SWR-Sommerinterview. Ob er neben seinem Co-Chef Dirk Spaniel weiter an der AfD-Landesspitze bleiben wolle, müsse er dann entscheiden. "Da habe ich noch keine abschließende Meinung zu dem Thema." Er habe als Parteichef nicht gedacht, dass er so viel mit internen Auseinandersetzungen beschäftigt sein würde, so Gögel.

Gögel: Deutschland zu sehr auf E-Mobilität fokussiert

In der aktuellen Klimaschutzdebatte ist Gögel dafür, erstmal zu klären, inwieweit Menschen mit ihren Lebensgewohnheiten die Geschwindigkeit des Klimawandels überhaupt beeinflussen. Außerdem sei die AfD für mehr Forschung in der Atomenergie, so Gögel. Bei der Diskussion um alternative Auto-Antriebe fokussiere sich Deutschland zu stark auf die Elektromobilität. Es sei unklar, ob sie sich dauerhaft durchsetze. Sicher sei nur: "Die E-Mobilität wird hunderttausende an Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg vernichten." Da müsse man gegensteuern, so Gögel. Momentan sei der Dieselmotor mit Euro 6-Norm die Antriebsart mit der besten Umweltbilanz. "Von daher ist das eine Technologie, die noch weiterzuentwickeln ist."

Kritik an umstrittener Nationalitäten-Anfrage der AfD

Gögel schaltete sich auch zum ersten Mal in die Debatte um eine Anfrage der AfD zur Kulturpolitik des Landes ein. Zwei AfD-Abgeordnete wollten wissen, welche Nationalitäten die Künstlerinnen und Künstler an den staatlichen Bühnen haben. Gögel kritisierte die Anfrage als "unvollständig und deshalb unklug". Die Abgeordneten hätten eine Begründung dafür liefern müssen. Ausschlaggebend war der Eindruck der Politiker, der deutsche Nachwuchs sei zu wenig auf Baden-Württembergs Bühnen vertreten.