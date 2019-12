Der 45-Jährige war am Samstag mit drei weiteren Skitourengehern außerhalb der Skipisten unterwegs. Als sich in einer Rinne in dem steilen Gelände ein Schneebrett gelöst hat, wurde der Mann mitgerissen. Er wurde verschüttet, konnte aber von seinen Begleitern befreit werden. Bergretter brachten ihn in einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Mann erlitt Schürfwunden und Prellungen. mehr...