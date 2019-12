Das gab es noch nie beim VfB Stuttgart. Dass gleich zwei Männer zur Wahl stehen für das Präsidentenamt. Heute war es so und dieser Mann hier hat das Rennen gemacht. Claus Vogt. Der Unternehmer wurde mit großer Mehrheit von den anwesenden Mitgliedern in der Stuttgarter Schleyerhalle zum neuen VfB-Präsidenten gewählt. Nachdem der Alte, Wolfgang Dietrich, auf den Tag genau vor 5 Monaten bei einer Mitgliederversammlung zurückgetreten ist- und heute übrigens von den Mitgliedern in einer Abstimmung nicht entlastet wurde.Und Michael Bollenbacher hat jetzt den Neuen vor dem Mikrofon. mehr...