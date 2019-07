In der Diskussion um eine neue SPD-Spitze hat sich die Partei im Land nach SWR-Informationen für einen Mitgliederentscheid ausgesprochen. Außerdem will sie sich für ein neues Grundsatzprogramm einsetzen.

Die Diskussion um die Zukunft der SPD ist in vollem Gange. Jetzt mischen sich die baden-württembergischen Genossinnen und Genossen in die Debatte ein. Die künftige Parteiführung dürfe nicht in Hinterzimmern ausgekungelt werden. Die Landes-SPD fordert deshalb eine Einbindung der Mitglieder. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des SPD-Präsidiums in Baden-Württemberg hervor, der dem SWR vorliegt.

Alle Interessierten könnten an Vorwahl teilnehmen

Auch eine Vorwahl wie in anderen europäischen Ländern sei denkbar, heißt es dort. An der könnten dann alle Interessierten teilnehmen – nicht nur SPD-Mitglieder. Dafür müsste die SPD aber ihre Satzung ändern. Derzeit muss ein Parteitag die neue Parteispitze wählen.

Die Sozialdemokraten in Italien haben gute Erfahrungen mit einer Urwahl gemacht und so zuletzt ihren neuen Parteichef gewählt. Damit konnten sie deutlich mehr Menschen mobilisieren. Das wäre eine Möglichkeit, die SPD wieder interessant zu machen, so Baden-Württembergs Generalsekretär Sascha Binder zum SWR.

Auch andere prominente Sozialdemokraten haben sich für eine breite Mitbestimmung der Basis ausgesprochen, darunter SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und mehrere SPD-Chefs in den Ländern.

Dauer 0:24 min Binder: "SPD hat inhaltlich nachzuarbeiten" Der baden-württembergische Generalsekretär Sascha Binder (SPD) spricht sich für eine Neuausrichtung der SPD aus. Man habe nicht nur ein Marketing-Problem, sagte er dem SWR.

Nach Mitgliederbefragung SPD eher gespalten

In Baden-Württemberg hat die SPD allerdings zuletzt keine guten Erfahrungen mit einer Mitgliederbefragung gemacht. Nach einem sehr knappen Ergebnis, stand die Partei zunächst eher gespalten da.

Stoch will inhaltlichen Erneuerungsbedarf

Die Landespartei spricht sich in ihrem Präsidiumsbeschluss auch für ein neues, sozial-ökologisches Grundsatzprogramm aus: Man habe inhaltlichen und programmatischen Erneuerungsbedarf, so SPD-Parteichef Andreas Stoch.

Ob die SPD weiter in der Großen Koalition bleibe, müsse der Bundesparteitag Anfang Dezember entscheiden. Die Partei müsse in der Regierung aber noch das Klimaschutzgesetz und die Grundrente umsetzen. Das seien originäre SPD-Anliegen, heißt es im Präsidium.

Am 24. Juni will der Übergangs-Vorstand aus Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel im Bund entscheiden, wie es mit der SPD weitergehen soll.