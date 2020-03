Der bekannte Hotel- und Restaurantführer Guide Michelin hat am Dienstag seine neuen Bewertungen veröffentlicht. Nach dem Brand in der "Traube Tonbach" verliert unter anderem die "Schwarzwaldstube" alle Sterne.

Die Sterne-Vergabe des Restaurantführers Guide Michelin hat in diesem Jahr für Baden-Württemberg besondere Auswirkungen. Dem Traditionshaus "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn, das sich 27 Jahre lang in Folge mit drei Sternen schmücken konnte, wurden diese aberkannt. Auch die benachbarten "Köhlerstuben" verlieren ihren erst im vergangenen Jahr erkochten Stern.

Ein Feuer hatte in der Nacht zum 5. Januar das Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" und die mit einem Stern ausgezeichnete "Köhlerstube", die sich im Hotel "Traube Tonbach" befinden, zerstört.

Die "Köhlerstube" mit Küchenchef Florian Stolte hat ihren Betrieb im Haupthaus des Hotels inzwischen provisorisch wieder aufgenommen, beide Restaurants sollen ab Ostern in einer Zwischenlösung arbeiten, bevor ein neues Restaurantgebäude voraussichtlich Mitte 2021 eröffnet werden kann.

Im "Hotel Traube Tonbach" hatte es im Januar gebrannt. Das Feuer zerstörte unter anderem auch die "Schwarzwaldstube". dpa Bildfunk picture alliance/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Sterne-Entzug wegen des Brandes im Januar

"Wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, dass wir Restaurants, die nicht mehr existieren, nicht mehr empfehlen können. Da würden wir uns unglaubwürdig machen", sagt der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel. "Die Sterne sind ja nicht aus Qualitätsgründen gestrichen worden, sondern weil ein großes Unglück geschehen ist."

"In die Freude über den anhaltenden Aufschwung der deutschen Topgastronomie mischt sich das Bedauern über das plötzliche Aus für die 'Schwarzwaldstube'." Guide Michelin

Matthias Finkbeiner, einer der Geschäftsführer der Traube Tonbach, hatte sich im Vorfeld noch gelassen gezeigt. "Wir liefern ein Produkt, hinter dem wir zu einhundert Prozent stehen." Hauptsache, das Essen sei gut. Der Brand sei "ein Unglück, kein Leistungsverlust".

Zahl der Sterne-Restaurants in Baden-Württemberg konstant

Die Deutschland-Ausgabe des Guide Michelin 2020 weist für Baden-Württemberg ebenso wie im Vorjahr 77 mit Sternen dekorierte Restaurants aus. In der Top-Liga der zehn Drei-Sterne-Häuser ist weiterhin das "Bareiss" in Baiersbronn mit Küchenchef Klaus-Peter Lumpp vertreten. Neu mit zwei Sternen dekoriert wurde das "Olivo" in Stuttgart mit Küchenchef Anton Gschwendtner. Es gibt jetzt sieben Restaurants mit zwei Sternen, eins mehr als im Vorjahr. Baden-Württemberg ist traditionell das Bundesland mit den meisten Sternerestaurants in Deutschland.

Der Guide Michelin Deutschland 2020 führt 308 Sterne-Restaurants auf, eins weniger als im Vorjahr. Insgesamt verloren 30 Häuser aus ganz Deutschland ihre Sterne. Entweder weil sie geschlossen haben, die Qualität abgenommen hat oder weil sie ein neues Konzept verfolgen.

Im vergangenen Jahr hatte es eine Panne bei den Bewertungen gegeben. Die Redaktion des Guide Michelin hatte das Restaurant "Alte Vogtei" in Köngen (Kreis Esslingen) mit einem Stern ausgezeichnet, obwohl es bei der Verleihung bereits wieder geschlossen war.