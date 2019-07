Das bisherige Modellprojekt für den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg läuft zum Ende des Schuljahres aus. Vor dem Schuljahreswechsel hat sich die Landesregierung auf ein neues Modell geeinigt.

Stiftung soll künftig Islamunterricht regeln Der islamische Religionsunterricht in Baden-Württemberg ist gesichert, er wird zum 1. August auf Basis einer Stiftung fortgeführt. Dies hat die grün-schwarze Landesregierung beschlossen.

Zum 1. August soll der "Sunnitische Schulrat" eine Stiftung öffentlichen Rechts eingerichtet werden. Die neue Stiftung soll ab dem Schuljahr 2019/2020 den Unterricht verantworten und organisieren. "Wir beschreiten damit einen Weg, der in Deutschland einmalig ist", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Stuttgart.

Rund 6.000 Schüler haben bisher Islamunterricht

Kretschmann betonte, die religiöse Unterweisung muslimischer Kinder finde künftig an Schulen "und nicht in irgendwelchen Hinterhöfen" statt. Derzeit erhalten im Rahmen eines Modellprojekts rund 6.000 Schüler an etwa 90 Schulen muslimischen Religionsunterricht sunnitischer Prägung - das sind allerdings nur rund vier Prozent der muslimischen Schüler im Land. Die Lehrerausbildung erfolgt an den pädagogischen Hochschulen in Freiburg, Karlsruhe, Ludwigsburg und Weingarten (Kreis Ravensburg) sowie an der Universität Tübingen.

Für einen Regelunterricht in islamischer Religionslehre braucht der Staat einen verbindlichen Ansprechpartner, der als Träger des Unterrichts unter staatlicher Aufsicht fungiert. Dieser fehlte in Baden-Württemberg bisher. Es gibt verschiedene islamische Verbände, die unterschiedlich auftreten.

Größter Islamverband macht nicht mit

Am nun geplanten Modell, das auf zunächst sechs Jahre angelegt ist, wollen sich der Landesverband der Islamischen Kulturzentren Baden-Württemberg (LVIKZ) und die Islamische Glaubensgemeinschaft der Bosniaken (IGBD) beteiligen. Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) ist hingegen vorerst nicht dabei. Auch die islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg hat eine Mitarbeit abgelehnt.

Das Stiftungsmodell, zu dem ein Vorstand und eine Schiedskommission unter dem Dach des Landes gehören, ist umstritten. Kritiker sehen die verfassungsrechtlich vorgesehene religiöse Neutralität des Staates verletzt, weil die Stiftung in etwa die Rolle der Kirchen beim christlichen Religionsunterricht haben soll.

Uneinigkeit im Kabinett

Im Kabinett waren sich Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nicht einig darüber, welche Konsequenzen das Stiftungsmodell für das Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen hat. Dort werden Religionslehrer für Gymnasien ausbildet.

Bauer wollte nicht, dass die Tübinger Lehrerausbildung unter das Dach der Stiftung kommt - etwa mit Blick auf schiitische Studenten. Bauer verlangte auch, dass die Freiheit der Wissenschaft gewahrt bleibt. Im Beirat des Zentrums in Tübingen ist auch Ditib vertreten.

Sunniten und Schiiten In Deutschland leben laut Landeszentrale für politische Bildung gut viereinhalb Millionen Muslime. In Baden-Württemberg sind es rund eine halbe Million. Dazu gehören Türkei-stämmige Sunniten ebenso wie schiitische Einwanderer aus dem Iran. Der Islam hat zwei große Glaubensrichtungen: Die Anhänger der Schia (Schiiten) machen nur etwa ein Zehntel der Moslems aus. Die meisten Moslems aber sind Sunniten.

Kretschmann: Ditib sollte sich von Türkei abnabeln

Kretschmann wertete das Stiftungsmodell als Übergangslösung bis zu dem Zeitpunkt, an dem es eine anerkannte Religionsgemeinschaft sunnitischer Prägung gibt. Auch für Ditib stehe die Tür offen. Allerdings seien von dem Verband "deutliche Signale" notwendig, sich vom türkischen Staat "abzunabeln". Ditib stand wegen des Einflusses der türkischen Behörden wiederholt in der Kritik.

Die Stiftungslösung läuft zunächst bis 2025. Sie kann verlängert werden, falls es bis dahin nicht offiziell anerkannte islamische Religionsgemeinschaften gibt, die den Religionsunterricht selbst in die Hand nehmen können.