Informationen zu Blitzen

Blitze sind, laut Angaben von Matthias Beiler (BLIDS), Funkenentladungen. Sie treten in der Regel während eines Gewitters als Folge einer elektrostatischen Aufladung der Regentropfen auf. Der eigentliche Blitz, den man am Himmel sehen kann, ist von einem Magnetfeld umhüllt. Die Luft um den Blitzkanal kann eine Wärme von bis zu 30.000 Grad Celsius erreichen. Am Boden bricht das aufgebaute Magnetfeld dann zusammen und die Luft entweicht. Das explosionsartige Geräusch, das dabei entsteht, wird im Volksmund als Donner bezeichnet. Der bundesweit stärkste Blitz wurde 2018 bei Trier gemessen. Er hatte eine Stärke von 327 Kilo-Ampere.