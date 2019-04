Am Wochenende enden in neun Bundesländern die Osterferien - in Baden-Württemberg könnte das für volle Straßen sorgen. Hier sehen Sie, auf welchen Strecken im Land Stau droht.

Nach den zweiwöchigen Osterfeiern rechnet das baden-württembergische Innenministerium zwischen Freitag und Sonntag mit vollen Autobahnen im Land. Der Bettenwechsel in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen würde meist samstags oder sonntags stattfinden, an diesen beiden Tagen sei mit einer Rückreisewelle zu rechnen. Am Freitag könnte hingegen der Berufsverkehr die Lage auf den Straßen verschärfen. Zusätzlich zum starken Reiseverkehr müsse mit witterungsbedingten Beeinträchtigungen gerechnet werden. "Es ist Regen angekündigt", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag. Das könne zu Sichtbehinderungen und Unfällen führen. Stauprognose zum Osterferienende Hier müssen Autofahrer mit viel Verkehr rechnen. SWR Staugefährdet sind den Angaben zufolge vor allem diese Fernstraßen: Die A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel, zwischen dem Kreuz Heidelberg und Baden-Baden Die A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg, zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld Die A7 Würzburg - Füssen/Reutte i.T, zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen Die A8 Karlsruhe - Stuttgart - München, zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-Süd sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost Die A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen, zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg, zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg sowie im Bereich Kreuz Hegau Die B31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach Baustellen sorgen für zusätzliche Staugefahr Auch in Baustellenbereichen kann der Verkehr zusätzlich beeinträchtigt werden. Das Innenministerium bietet eine Stauübersicht in Echtzeit an und rät allen Autofahrern, sich vor der Fahrt über die Strecke und die aktuelle Lage zu informieren. Ferien starteten mit Stau Bereits zu Beginn der Osterferien hatte es in Baden-Württemberg Staus und Behinderungen gegeben. Auf der A81, der A5, der A8 und der A6 mussten Autofahrer Geduld mitbringen.