Die Grünen haben bei der Europawahl flächendeckend dazu gewonnen - CDU und SPD überall verloren. Die AfD blieb hinter den eigenen Erwartungen - hat aber in einigen Regionen besonders gute Ergebnisse erzielt.

Die Grünen-Hochburgen in Baden-Württemberg sind weiter gewachsen: Besonders zugelegt haben die Grünen in den Universitätsstädten Karlsruhe, Heidelberg und Tübingen. In Freiburg holten sie mit 38,5 Prozent sogar ihr bundesweit bestes Ergebnis.

Regional gab es in Baden-Württemberg große Unterschiede im Wahlverhalten

Minus 20 Prozent für die CDU in Hayingen

Die CDU hat im Vergleich zur vergangenen Europawahl in Baden-Württemberg viele Stimmen verloren - vor allem in ihren Hochburgen. Am meisten verliert die CDU im Neckar-Odenwald-Kreis: mehr als 14 Prozentpunkte. Und im dortigen Mosbach sogar fast 17 Prozent im Minus. Auch in Sigmaringen, Tuttlingen und Biberach verliert die CDU zweistellig – und erreicht trotzdem noch ihre besten Ergebnisse. In Hayingen auf der Schwäbischen Alb verliert die CDU mehr als 20 Prozentpunkte.

SPD-Debakel in Heilbronn

Auch für die SPD geht es in einigen Regionen sehr deutlich abwärts: In Heilbronn wählten 14 Prozent weniger SPD als noch vor fünf Jahren.

Insgesamt erreichte die SPD einen Verlust von 9,7 Punkten.

AfD stärkste Partei in Pforzheim

In Pforzheim ist die AfD stärkste Partei – und liegt mit fünf Stimmen vor den Grünen. Deutlich dazu gewonnen hat die AfD auch in Heilbronn, Calw und Tuttlingen. In Burladingen im Zollernalbkreis und in Nagold im Nordschwarzwald wird die AfD zweitstärkste Kraft - nach der CDU.