Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat die Ausgabenpraxis des Landes teilweise kritisiert. In einigen Bereichen, wie zum Beispiel bei Bauprojekten oder im Gebäudemanagement, seien die Kosten zu hoch.

2017 hatte das Land 4,2 Milliarden Euro an nicht verbrauchten Mitteln in das Jahr 2018 übertragen, sagte der Präsident des Landesrechnungshofs, Günther Benz, am Montag in Stuttgart. 2011 seien es lediglich 1,6 Milliarden Euro gewesen. Benz mahnte die Regierung, künftig mehr Schwerpunkte bei den Ausgaben zu setzen.

Hier kann in Baden-Württemberg gespart werden

Der Rechnungshof mahnte die Landesregierung zu einer strikten Ausgabedisziplin. Im einzelnen bemängelte er zu hohe Kosten bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Dort sehen die Rechnungsprüfer Einsparpotentiale in Höhe von gut 13 Millionen Euro. Des Weiteren wird die Zusammenlegung der beiden Reiterstaffeln der Polizei Stuttgart und in Mannheim empfohlen, um den Bestand von derzeit 41 auf 25 Pferde zu verringern. Und schließlich forderte der Rechnungshof eine genauere Planung von Landesbauten. Als besonders gravierend wurden die Kostensteigerungen beim Neubau der John-Cranko-Ballettschule in Stuttgart genannt. Der ursprünglich abgestimmte Kostenrahmen lag bei 25, die aktuelle Kostenprognose beträgt 53 Millionen Euro.

Darüber hinaus untersuchte der Rechnungshof das technische Gebäudemanagement bei elf staatlichen Museen und kam zu dem Ergebnis: Die Einrichtungen wenden jährlich 5 Millionen Euro für Strom, Wärme und Wartung auf. Die meisten Gebäude sind denkmalgeschützt und die technischen Anlagen veraltet. Der Rechnungshof regt an, den technischen Betrieb zu optimieren, die Technik zu modernisieren und wo möglich die raumklimatischen Anforderungen zu reduzieren - etwa durch Einsatz von klimatisierten Vitrinen.

Land darf keine weiteren Schulden machen

In den nächsten Monaten muss sich die Koalition mit dem Doppeletat des Landes für die Jahre 2020/21 befassen. Wegen der Schuldenbremse, die besagt, dass die Länder von 2020 an grundsätzlich keine neuen Schulden mehr machen dürfen, wird die Aufstellung des Etats absehbar zu einem Kraftakt. Der Rechnungshofpräsident sprach sich dafür aus, in Baden-Württemberg eine eigene Regelung zur Schuldenbremse zu schaffen, um unter engen Voraussetzungen doch neue Kredite aufnehmen zu können. Eine konjunkturelle Komponente sei sinnvoll, sagte Benz.