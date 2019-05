per Mail teilen

Lokale Betäubungsmittel sind derzeit knapp. Davon waren allein in Baden-Württemberg bereits mehrere hundert Patienten betroffen.

Nach Recherchen des SWR-Politikmagazins "Report Mainz" kommt es derzeit zu massiven Lieferengpässen bei lokalen Betäubungsmitteln. An Kliniken in Baden-Württemberg mussten bereits mehrere hundert Patienten statt unter lokaler Betäubung unter Vollnarkose operiert worden. Der Chefanästhesist des Baden-Badener Klinikums Mittelbaden, Thomas Iber, schätzt, dass es bundesweit mehrere Tausend betroffene Patienten gibt. Sogar kleine Operationen, beispielsweise an der Hand, konnten zum Teil nur unter Vollnarkose gemacht werden.

Probleme bei Produktion der Betäubungsmittel

Seit Februar haben laut Berufsverband die Kliniken und Krankenhäuser Probleme, genügend lokale Betäubungsmittel zu bekommen. Nach Angaben eines Pharmakonzerns seien die Engpässe Folge von produktionstechnischen Problemen. Der Berufsverband Deutscher Anästhesisten fordert bereits seit gut einem Jahr das Bundesgesundheitsministerium auf, die lokalen Betäubungsmittel auf die Liste der versorgungsrelevanten Medikamente zu setzen. Arzneimittel dieser Liste müssen immer vorrätig beziehungsweise lieferbar sein, damit eine dauerhafte Versorgung in Deutschland garantiert ist.

Ministerium sieht keine gravierenden Einschränkungen

Das Bundesgesundheitsministerium teilte auf Anfrage von "Report Mainz" mit, dass es nach Informationen des Ministeriums bisher zu keinen gravierenden Einschränkungen in der Patientenversorgung gekommen sei.