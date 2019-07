Ob verfrühter Ferienbeginn oder "Fridays for Future": Kaum ein Thema hat unter den Facebook-Nutzern von SWR-Aktuell zuletzt so für Aufregung gesorgt wie Bußgelder für Schulschwänzer. Das Wichtigste zur Debatte.

Ein, zwei Tage die Schule schwänzen vor den Ferien, um den billigeren Flug in den Urlaub noch zu bekommen: Bei dieser Taktik kann es für Eltern teuer werden. Wer zu früh aus dem Klassenraum an den Strand verschwindet, muss unter Umständen mit einem Bußgeld rechnen. So weit, so bekannt.

Vor Ferienbeginn in den Urlaub, um günstigere Preise abzustauben? Das kann für Eltern teuer werden. Freiburg hat dieses Jahr das Bußgeld für unerlaubte Fehltage von Schülern sogar verdoppelt. SWR Aktuell, Facebook , 22.7.2019, 14:05 Uhr

Und trotzdem sorgte ein Facebook-Post von SWR Aktuell, der die Bußgelder in verschiedenen baden-württembergischen Städten auflistete, am Montag für neue Aufregung unter den Nutzern. Denn das Thema Schwänzen hat im Jahr 2019 eine ganz neue Brisanz:

Schulpflicht versus Demonstrationsrecht

"Fridays for Future ist auch Schulschwänzen, aber da werden für den letzten Schultag Bußgelder ausgesprochen... genau mein Humor!!!", schreibt ein User. SWR

Die erste Reaktion der meisten Kommentatoren war die Frage nach Schülern, die an den "Fridays for Future"-Demonstrationen teilnehmen. Viele stellten die "Gleichbehandlung vor dem Gesetz" infrage, wenn Ferienverlängerer belangt werden, Klima-Demonstranten jedoch nicht. Andere warfen diesen Usern vor, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.

Tatsächlich ist es mit dem Vergleich und damit mit der Gleichbehandlung nicht ganz einfach. Zwar gibt es in Deutschland kein Streikrecht für Schüler, doch nach Auffassung vieler Juristen konkurrieren im Fall der "Fridays for Future"-Aktivisten zwei Grundrechte miteinander: Der staatliche Erziehungsauftrag und die Versammlungsfreiheit. Beide sind vom Grundgesetz gedeckt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe äußerte gegenüber dem SWR Verständnis für das Engagement der Schüler. Es gebe allerdings keinen sachlichen Grund, warum die Demonstrationen unbedingt in der Unterrichtszeit stattfinden müssten.

Fakt ist, dass bisher bundesweit kein Fall bekannt ist, in dem Klima-Demonstranten oder ihre Eltern Bußgelder zahlen mussten. In Mannheim war es zuletzt beinahe so weit, doch die Stadt sprach von einem Versehen und nahm die verhängten Gelder wieder zurück. Das baden-württembergische Kultusministerium sendete in dem Zusammenhang gemischte Signale. Einerseits hieß es, man habe Verständnis für die Demonstranten und Bußgelder schienen "eher unverhältnismäßig". Andererseits verteidigte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die zwischenzeitlich verhängten Mannheimer Bußgelder. Ziviler Ungehorsam bedeute auch, die Konsequenzen zu tragen.

Tun die Bußgelder nicht ausreichend weh?

Die verfrühten Urlaubs-Schulschwänzer hingegen können kein Grundrecht auf billigere Flüge geltend machen. Allein in Freiburg liefen dieses Jahr schon sieben Bußgeldverfahren gegen Ferienverlängerer, weshalb die Stadt das Bußgeld von 50 auf 100 Euro verdoppelt hat. Für viele Facebook-Nutzer ist das jedoch immer noch zu wenig:

"Die Beträge sind doch lächerlich", schreibt ein Kommentator. "Sorry, als ob das jemanden abhalten würde." SWR

Das baden-württembergische Schulgesetz sieht für Schulschwänzer Strafen von bis zu 1.000 Euro vor, die im Vergleich zu den gesparten Flugkosten dann durchaus schmerzen dürften. Doch viele Kommunen nutzen diesen Rahmen nicht voll aus. Einige Eltern unter den Facebook-Kommentatoren reagierten mit fragwürdigem Pragmatismus: Dann würden sie ihr Kind eben einfach krankmelden.

"Schulpflicht ist auch am letzten Schultag"

Dafür haben andere wiederum überhaupt kein Verständnis. Zwar sei es fragwürdig, dass nach der Festlegung der Noten häufig kaum noch "richtiger" Unterricht stattfinde, sondern das Schuljahr mit Filmegucken und Ausflügen ausplätschere. Andererseits gehe es darum, den Kindern die Wichtigkeit von Bildung und die Bedeutung von Regeln beizubringen.

"Wie glaubwürdig sind wir denn als Eltern, wenn wir das ganze Jahr predigen, dass Schule wichtig ist, und vor den Ferien soll das plötzlich nicht mehr gelten", fragt eine Nutzerin. SWR

Einige verwiesen auch darauf, dass viele Stunden doch einfach ausfielen. So wichtig scheine es den Schulen dann ja auch nicht zu sein mit dem Unterricht. Tatsächlich warnen Gewerkschaften und Verbände in Baden-Württemberg davor, dass immer mehr Unterricht ausfällt. Eine Erhebung im Februar ergab, dass mehr als elf Prozent des regulären Unterrichts nicht stattfinden konnte. Andere Facebook-Nutzer hielten jedoch dagegen, dass die Antwort darauf nicht lauten könne, den Unterricht durch Abwesenheit noch weiter zu sabotieren.

Lehrerin: "Es kotzt mich an"

Unter den Kommentatoren waren auch einige Lehrer, die teilweise sehr genervt auf die Debatte reagierten: "Ich kann diese vermaledeite Diskussion jedes Jahr nicht ertragen", schrieb eine. "Es kotzt mich an." Es sei an den Eltern, ein Vorbild zu sein und den Wert von Bildung zu vermitteln.

Eine andere Lehrerin reagierte letztlich sehr entspannt auf die aufgeheizte Facebook-Diskussion. Sie mache den letzten Tag mit ihren Schülern immer zu etwas Besonderem - wer dann fehle, tausche eine "tolle Aktion" mit seinen Klassenkameraden gegen ein Bußgeld ein:

"Ich mache am letzten Schultag immer etwas ganz Tolles", schreibt eine Lehrerin. "Wer dann fehlt, verpasst etwas und bekommt ein Bußgeld." SWR