Ein Konzert des amerikanische Popsängers R. Kelly - bekannt durch Lieder wie "I believe I can fly" - das aus angeblichen Platzgründen nach Sindelfingen verlegt wurde, findet nun doch nicht statt. Was sind die Hintergründe?

Am Dienstag haben Verantwortliche in Sindelfingen die Konzertveranstaltung mit dem R&B-Sänger R. Kelly abgelehnt, die ursprünglich am 12. April hätte stattfinden sollen. Als Begründung führen sie Missbrauchsvorwürfe gegen den amerikanischen Künstler an.

Am Freitag war erst bekannt geworden, dass das Konzert von der MHP-Arena in Ludwigsburg aus angeblichen Platzgründen nach Sindelfingen (Kreis Böblingen) in den Glaspalast verlegt werden soll. Am neuen Veranstaltungsort, sollten bis zu 5.000 Besucher Platz haben. In Ludwigsburg gab es laut Stadtsprecher gut 4.700 Plätze.

Petition fordert Absage aller Konzerte

Eine Petition unter dem Hashtag #RKellyStummschalten fordert schon länger mit den Worten "Sexualverbrechen keine Bühne geben" die Absage aller Deutschlandkonzerte des US-Sängers. Geplant waren Auftritte in Hamburg und in Sindelfingen. "Wie kann es sein, dass ausgerechnet in Deutschland diesem mutmaßlichen Sexualverbrecher eine Bühne gegeben werden soll, welche auch noch von öffentlichen Institutionen vorangetrieben wird?", schrieben die Petitionsstarterinnen auf der Internetseite Change.org unter ihren Aufruf. Bisher haben knapp 37.000 Personen die Petition unterzeichnet.

Weltweite Proteste gegen den US-Sänger

Auch in den sozialen Medien wird der Hashtag von zahlreichen Usern verwendet. Viele sind der Meinung: "Der muss in den Knast. Seit über 25 Jahren." In den USA gehen seit Wochen tausende Frauen auf die Straßen und protestieren in der Nähe des Musikstudios des Künstlers in Chicago, Illinois. Sie fordern unter dem Hashtag #MuteRKelly Gerechtigkeit.

Missbrauchsvorwürfe gegen R. Kelly

Erste öffentliche Anschuldigungen gegen R. Kelly gab es bereits vor knapp 20 Jahren. Gegen ihn waren Anfang Januar in einer amerikanischen TV-Dokumentation massive Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Der Sänger hat die Vorwürfe mehrfach entschieden abgestritten, er wirft seinen Kritikern eine Rufmordkampagne vor. Derzeit prüfen Staatsanwaltschaften in verschiedenen US-Bundesstaaten Vorwürfe der Pädophilie und sexuelle Übergriffe durch den Sänger.

Ob das zweite Deutschlandkonzert von R. Kelly in Hamburg auch noch abgesagt wird, ist nicht bekannt.