Ganztagsschulen sollen in Baden-Württemberg besser werden. Anregungen dafür hat Kultusministerin Eisenmann am Montag in einem sogenannten "Qualitätsrahmen Ganztagsschule" vorgestellt.

Der Qualititätsrahmen soll ein Ratgeber für die Schulen sein, wie sie Ganztagschule gestalten können, so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Der Entwurf sieht Themenbereiche wie Lerninhalte und pädagogische Konzepte, Pausenregelungen, Schaffung eines guten Schulklimas bis hin zur räumlichen Gestaltung der Schulen vor. Ebenso geht es um den Einsatz von Mentoren zur Sprachförderung und den Ausbau von Angeboten von Partnern aus dem Sport – oder Musikvereinen vor Ort. Kritik an unklarer Finanzierung Seitens der Schulen und der Kommunen wird der Rahmen zwar begrüßt, aber gleichzeitig wird kritisiert, dass über die Umsetzung und Finanzierung nichts gesagt werde. Der Verband Bildung und Erziehung im Land lobte den neuen Leitfaden inhaltlich. Für die Umsetzung brauche es aber qualifiziertes Personal. Kritik gibt es auch von der Opposition im Landtag, die SPD nennt das Konzept einen Papiertiger. Die FDP hält Eisenmann vor, dass sie sich mit Blick auf den grünen Koalitionspartner zu sehr auf eine verpflichtende Ganztagsschule festgelegt habe. 500 Ganztagsschulen im Land In Baden-Württemberg gibt es derzeit rund 500 Ganztagsschulen - das sind weitaus weniger, als die damalige grün-rote Landesregierung 2014 geplant hatte. Diese Schulforme bietet den Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder halbtags oder ganztags beschulen zu lassen. Sie müssen sich dabei aber für ein ganzes Schuljahr festlegen. Laut Eisenmann wünschen sich die Eltern eine flexible Betreuung und die Schulleitungen einen geringen Organisationsaufwand. Kennzeichnend für den Unterricht an der Ganztagsschule ist der über den Tag verteilte Wechsel zwischen Phasen der An- und der Entspannung.