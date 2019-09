Rund 70 Mitarbeitende haben sich am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen am bundesweiten Protesttag der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Es geht um die künftige Personalausstattung in der Psychiatrie.

Rund 70 Mitarbeitende haben sich am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen am bundesweiten Protesttag der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Es geht um die künftige Personalausstattung in der Psychiatrie, für die am 18. September die Weichen neu gestellt werden. Bundesweit sehen sich 165 Kliniken am Limit.