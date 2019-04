An rund 450 allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg beginnt heute das Abitur mit der Deutschprüfung. Zum ersten Mal müssen die Schulen die Aufgaben am Morgen selbst ausdrucken.

Passwortgeschützte USB-Sticks sollen garantieren, dass beim Abitur in Baden-Württemberg dieses Mal alles reibungslos klappt. Lehrerverbände und Gewerkschaften fürchten jedoch neue Pannen. Die Abiprüfungen werden per USB-Stick an die Schulen geliefert. Drei Stunden haben die Schulen am Morgen Zeit, um den Passwort-geschützen USB-Stick zu entschlüsseln, die Aufgaben auszudrucken und an die rund 32.000 Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Kritik von Lehrern, Schülern und Gewerkschaft Lehrerverbände, die Gewerkschaft GEW und der Landesschülerbeirat rechnen mit Stress und technischen Problemen. Sie alle fordern mehr Zeit: Die Schulen sollen schon am Abend vorher drucken können. So machen es auch andere Länder, wie Hessen oder Niedersachsen. Sicherheitsgründe: Aufgaben kurzfristig per USB-Stick Das baden-württembergische Kultusministerium lehnt das aus Sicherheitsgründen ab. Auch, weil vergangenes Jahr Aufgaben gestohlen wurden, werden sie jetzt erst knapp vorher ausgedruckt. Die Schulen seien aber vorbereitet, außerdem lägen Notfallpläne vor, so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). An diesem Morgen beginnen die Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch. Insgesamt legen die Schüler nach Angaben des Kultusministeriums in Stuttgart vier schriftliche und eine mündliche Prüfung ab. Den Abschluss bildet am 10. Mai das Fach Französisch.