Vereine stärken, Dörfer attraktiver machen, Respekt im Internet: Unter anderem dafür will die baden-württembergische Landesregierung einstehen. Und investiert einiges.

Mit diversen Projekten will die grün-schwarze Landesregierung den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-Württemberg fördern. Dazu nimmt sie innerhalb von zwei Jahren rund 20 Millionen Euro in die Hand.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) stellen die Vorhaben am Dienstag in Stuttgart vor. Dabei geht es etwa um die Stärkung von Vereinen, eine Kampagne für eine respektvolle Diskussion in den sozialen Medien und die barrierefreie Gestaltung von Dorfkernen. Darüber haben zuvor bereits die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und das "Badische Tagblatt" berichtet.

Zudem dürften bei der Pressekonferenz aktuelle Themen eine Rolle spielen, wie etwa der vom Innenministerium abgelehnte SPD-Antrag für ein Volksbegehren für kostenlose Kitas im Land.