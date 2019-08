In den nächsten Jahren werden in Baden-Württemberg nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung fast 20 Prozent der Hausärzte in den Ruhestand gehen. Der Ärztemangel wird sich verschärfen, vor allem auf dem Land.

Nach neuen Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigung sind in Baden-Württemberg derzeit 600 Sitze von Hausarztstellen vakant. In ländlichen Regionen ist die hausärztliche Versorgung häufig unterdurchschnittlich, etwa im Raum Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) oder im Schwäbischen Wald. Allerdings sind auch in Stuttgart und Karlsruhe jeweils etwa 30 Hausarztsitze nicht besetzt, in Heilbronn 22.

Hausarztpraxen weisen Patienten ab

Verbleibende Praxen in den Städten würden laut kassenärztlicher Vereinigung an Kapazitätsgrenzen stoßen, so dass neue Patienten abgewiesen werden müssten. Außerdem ist fast jeder fünfte der 7.000 Hausärzte in Baden-Württemberg älter als 65, die Situation dürfte sich in den nächsten Jahren daher verschärfen. Eine Landarztquote beim Medizinstudium wie in Nordrhein-Westfalen lehnt das baden-württembergische Wissenschaftsministerium ab, weil sie erst in zehn Jahren greifen würde.