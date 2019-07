Die Bundesregierung hat bestätigt, dass es trotz Stuttgart 21 laut Zielfahrplan 2030 in der Landeshauptstadt zum Teil lange Umsteigezeiten geben wird. Zuvor hatte es eine Anfrage der Grünen im Bundestag gegeben.

Diese hatte der Bundestagsabgeordnete und bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, auf den Weg gebracht. Sie liegt dem SWR exklusiv vor.

Für einige Relationen mit Großstädten wird es den im Rahmen des "Deutschland-Taktes" versprochenen 30-Minuten-Takt von Stuttgart aus nicht geben. Das hat die Bundesregierung bestätigt. Betroffen sind die Verbindungen von Stuttgart nach Dresden, Nürnberg, Bonn, Braunschweig, Aachen und Chemnitz. Für diese Städte gibt es nur einen 60-Minuten-Takt, für Nürnberg einen 45- und einen 75-Minuten-Takt.

Lange Umsteigzeiten

Auch die Bahnverbindungen mit dem sogenannten Deutschland-Takt können in Baden-Württemberg laut Zielfahrplan in etlichen Fällen nicht verbessert werden. So sind Umsteigezeiten von mehr als 15 Minuten erforderlich, was nicht zu einem integrierten Taktsystem nach Schweizer Vorbild passen würde.

Dies gilt beispielsweise für sieben von neun Verbindungen aus Tübingen. Bei der Fahrt von Singen nach Heilbronn muss man in Stuttgart 33 Minuten warten. Und wer von Mannheim nach Friedrichshafen fahren will, hat in Ulm eine längere Wartezeit, 20 oder 26 Minuten.

Probleme bei starker Belastung

Besonders eng wird es im neuen Stuttgarter Tiefbahnhof laut Antwort der Bundesregierung in der Rushhour. Dann sind in elf Fällen Doppelbelegungen vorgesehen. Dies bedeutet, dass zwei Züge zur gleichen Zeit hintereinander auf einem Bahnsteiggleis halten. Trotzdem hält die Regierung eine Ausweitung der Kapazität von Stuttgart 21 zur Realisierung des Deutschlandtakts nicht für notwendig.

Grünen-Politiker Gastel erklärte, die Bundesregierung bleibe weiterhin den Nachweis schuldig, "dass sich im neuen Stuttgarter Bahnknoten der Deutschland-Takt und eine Verdopplung der Fahrgastzahlen umsetzen lassen". Der Abgeordnete aus dem Landkreis Esslingen fordert deshalb zusätzliche Gleis-Kapazitäten im Stuttgarter Bahnknoten.