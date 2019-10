Auch am Samstag wird in Postbankfilialen in Baden-Württemberg wieder gestreikt. Kunden müssen sich darauf einstellen, dass die Schalter geschlossen bleiben.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Samstag die Beschäftigten aller Filialen der Postbank in den Regionen Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg und Mannheim aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Damit könnten erneut Filialen geschlossen bleiben, sagte eine Verdi-Sprecherin dem SWR. Weil Postbankmitarbeiter auch Postdienstleistungen erledigten, betreffe der Warnstreik möglicherweise auch Postkunden.

Bereits am Mittwoch waren im Raum Ulm 13 von 20 Filialen zu geblieben, am Donnerstag beteiligten sich in Stuttgart rund 70 Mitarbeiter an Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Diese Woche hat die Postbank ein verbessertes Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft noch prüft. Sie hatte die Verhandlungen am 10. September für gescheitert erklärt. Insgesamt arbeiten in den Postbankfilialen in Baden-Württemberg nach Angaben der Gewerkschaft rund 1.000 Beschäftigte.