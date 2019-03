per Mail teilen

Volkswagen-Großaktionär Wolfgang Porsche geht mit seinem Unternehmen hart ins Gericht. Vor allem beim Mutterkonzern VW sieht er Probleme - aber auch bei Audi.

Die größten Herausforderungen sieht Wolfgang Porsche bei der Marke Volkswagen. "Die Verwaltungskosten sind hoch. Wir haben Speck angesetzt", sagte er am Rande des Genfer Autosalons. Die Familien Porsche und Piëch halten über die Porsche SE die Mehrheit an dem weltgrößten Autokonzern. Der Stuttgarter Wolfgang Porsche ist Aufsichtsratsvorsitzender der Dachgesellschaft.

Porsche: "Wir sind nicht das Paradies"

"Ich stehe voll hinter dem Vorstand, wenn er das Unternehmen neu ausrichtet", sagte Wolfgang Porsche. VW könne nicht alles selbst machen und erfinden. Der Autobauer bilde jedes Jahr 1.500 Lehrlinge aus, ohne zu wissen, wo sie eingesetzt würden. "Wir sind nicht das Paradies, sondern ein Unternehmen. Alle Investitionen müssen sich rechnen", sagte Porsche. "Als Anteilseigner kann ich nur mit Nachdruck darauf verweisen, dass wir flexibler und effizienter werden müssen."

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh wies die Aussagen Porsches zurück. Auszubildende seien nicht das Problem. "Unsere Probleme heißen: WLTP, verschobene Fahrzeugprojekte, Abgasskandal, Synergien und Komplexität. Das sind alles Management-Themen, die nichts mit der Belegschaft zu tun haben", kommentierte Osterloh. "Das kostete die Eigentümer bereits mehrere Milliarden. Und darauf sollte sich der Aufsichtsrat fokussieren." WLTP ist das neue Prüfverfahren für Verbrauch- und Abgastests für neu zugelassene Fahrzeuge.

Ohne E-Modell in Genf

Das Thema "Umwelt" scheint dieses Jahr beim Genfer Autosalon für die deutschen Autobauer keine Rolle zu spielen, so die SWR-Wirtschaftsredaktion. Porsche präsentiert kein E-Modell, und auch Daimler zeigt sich in dieser Hinsicht wenig ambitioniert. Audi kommt mit der Auslieferung seines e-trons nicht nach. In Genf stellte Audi das seriennahe Modell des Autos erstmals vor. Es soll nächstes Jahr gebaut werden.

Probleme auch bei Konzerntochter Audi

Wolfgang Porsche sieht auch bei der Konzerntochter Audi Probleme. Sie sei "nicht mehr profitabel genug. Der Vorstand muss jetzt verstärkt sparen und das Unternehmen schlanker aufstellen", forderte Wolfgang Porsche. Neue Wettbewerber aus China kämen auf den Markt, deshalb müsse auch Audi günstiger produzieren.

Auch Audi habe Speck angesetzt. "Bram Schot und der Vorstand haben das erkannt und steuern dagegen."