Rund 2.500 Polizisten, Soldaten und Hilfskräfte: In Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) beginnt heute die bisher größte Anti-Terror-Übung im Land.

Eine Übung in dieser Form und Größenordnung gab es dem Innenministerium zufolge noch nie in Baden-Württemberg. Bereits am Freitag wurde das Terrorszenario in einer Stabsrahmenübung hinter verschlossenen Türen durchgespielt. Nun wird am Samstag auf dem Truppenübungsplatz in der Praxis und vor Publikum der Ernstfall geübt.

Das Szenario: Ein Anschlag in Konstanz

Dabei wird ein Anschlag in der Konstanzer Fußgängerzone simuliert: Die Polizei ist dem Szenario zufolge so überlastet, dass sie die Hilfe der Bundeswehr anfordern muss. Mehrere Terroristen verüben Anschläge in der Konstanzer Innenstadt. Die Polizei muss die Lage rasch überblicken und die Terroristen überwältigen. Wenn die Einsatzkräfte das geschafft haben, werden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser nach Sigmaringen, Konstanz und Friedrichshafen gebracht. Einige werden mit Hubschraubern abtransportiert. Dort üben Ärzte und Krankenhausmitarbeiter den Ernstfall im Klinikalltag.

Experten von Bundeswehr, Polizei, Politik und der Gesundheitsversorgung wollen das Geschehen von einer Zuschauertribüne aus mitverfolgen. Auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich die Übung anschauen

Zwei Übungsdurchgänge geplant

Laut Innenministerium wird erstmals der gesamte Einsatzablauf von der Alarmierung bis zur Versorgung der Verletzten in den Krankenhäusern Sigmaringen, Konstanz und Friedrichshafen geprobt. Es soll nach Angaben des Ministeriums zwei Übungsdurchgänge geben, einen vormittags, einen am Nachmittag um 14.30 Uhr.