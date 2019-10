per Mail teilen

Noch nie haben so viele junge Menschen bei der Polizei eine Ausbildung begonnen wie in diesem Jahr. Auch die Zahl der Bewerber ist gestiegen, so das Innenministerium. Die Personalsorgen lindert das aber kaum.

Seit 2014 sind in Baden-Württemberg jedes Jahr mehr Nachwuchspolizisten eingestellt worden. Die Zahl stieg von 700 über 1.100 auf knapp 1.800 im Jahr 2019. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach vor wenigen Monaten im Landtag von einer Rekordzahl: "Wir befinden uns derzeit mitten in der Umsetzung der einzigartigen und größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei."

Strobl: Kampagnen zeigen Erfolge

Polizei-Nachwuchs wird in Baden-Württemberg dringend gesucht. Innenminister Strobl betonte in einem SWR-Interview am Mittwoch: "Unsere Nachwuchskampagnen sind erfolgreich. Deswegen haben wir nach wie vor die Qual der Wahl." Im Jahr 2017 hatten sich 5.584 Personen um einen Ausbildungsplatz bei der Polizei beworben. 2018 gab es einen Anstieg auf 6.107 Bewerbungen.

Strobl, der oberste Dienstherr der Polizei, sagte auch, dass immer mehr Frauen eine Ausbildung beginnen. "Die Polizei wird weiblicher. Wir haben ungefähr ein Viertel Anteil an weiblichen Polizistinnen und Polizisten. Bei den Auszubildenden ist es aber schon ein Drittel." Auch Bewerber, die zweisprachig aufgewachsen sind, sind bei der Polizei gefragt. "Wir haben auch ein gutes Viertel, die einen Migrationshintergrund haben", sagte der Innenminister.

Junge Polizei-Anwärterin: "Der Beruf ist vielfältig"

Eine SWR-Umfrage beim "Tag der Ausbildung" im Institut für Ausbildung der Polizei in Biberach zeigt, dass Besucher vor Ort den Beruf des Polizisten als interessant und abwechslungsreich beschreiben. Ein junger Mann sagte vergangenes Wochenende: "Es hat ein bisschen was von Abwechslung im Alltag. Man weiß nie, was kommt, und man ist trotzdem immer auf alles vorbereitet und das ist einfach was Tolles für mich." Eine junge Frau sagte: Der Beruf "ist vielfältig, man hilft und es benötigt Teamgeist".

Polizisten brauchen auch ein dickes Fell. "Wir haben gleichzeitig viele neue Aufgaben bekommen. Denken Sie einfach an Cyberkriminalität oder Extremismus", erklärte Uwe Seidel, Stabsleiter des Projektes "Einstellungsoffensive" bei der Polizei.

Polizei kämpft dennoch mit Personalmangel

Angesichts einer Pensionswelle und eines gewaltigen Überstundenbergs hat die Polizei in Baden-Württemberg trotz hoher Bewerberzahlen mit Personallücken zu kämpfen. Das Innenministerium bestätigte gegenüber dem SWR, dass bis zum Jahr 2026 knapp 8.000 Polizisten in den Ruhestand gehen. Das ist ein Drittel der 24.000 Beamten in Baden-Württemberg. Hinzu kommt: Bereits im nächsten Jahr geht die Zahl der Auszubildenden zurück auf 1.600 geplante Einstellungen. 2021 sollen es 1.400 sein, abhängig vom nächsten Doppelhaushalt.

Polizeigewerkschaft: "Keine Regierung hat was dagegen gemacht"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wirft der Politik vor, beim Personal nicht rechtzeitig gegengesteuert zu haben:

"Aus unserer Sicht hat die Regierung nicht zu spät, sondern eigentlich gar nicht reagiert. Im Gegenteil, man hat in den Jahren 2004 bis 2006 die Einstellung nach unten gefahren, obwohl man wusste, was mit den Pensionierungen passiert. Das war ein dramatischer Fehler gewesen." GdP-Landesvorsitzender Hans-Jürgen Kirstein

Man hätte es tatsächlich berechnen können, das habe aber keine Regierung gemacht, kritisiert Kirstein weiter.

Polizei kämpft mit 1,4 Millionen Überstunden

Neben der Pensionswelle kommt ein Berg von 1,4 Millionen Überstunden, den die Polizisten im Land wegen der latenten Terrorgefahr und dem Einsatz bei Großereignissen seit Jahren vor sich herschieben, hinzu. So ändert sich trotz der vielen Neueinstellungen nichts an einem Negativrekord des Landes: Bei der Polizeidichte liegt Baden-Württemberg nämlich bundesweit - gemessen an der Einwohnerzahl - auf dem letzten Platz.