Damit hatte niemand gerechnet: Bodo Ramelow (Linke) wurde als Ministerpräsident von Thüringen abgewählt - mit den Stimmen von Björn Höckes AfD. Ein historischer Vorgang, der hier im Land für Empörung sorgt.

Thomas Kemmerich heißt der neue Ministerpräsident in Thüringen. Die Wahl des FDP-Politikers sorgte in ganz Deutschland für viel Wirbel. Politiker in Baden-Württemberg haben ganz unterschiedlich auf die Ereignisse reagiert.

Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen ist überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Regierungschef gewählt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang auch mit Stimmen von CDU und der AfD von Parteichef Björn Höcke gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme.

Historische Wahl in Thüringen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde damit ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt. Ein Umstand, der in Baden-Württemberg für jede Menge Wirbel sorgt und Unverständnis hervorruft.

Strobl legt Kemmerich Rücktritt nahe

Der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hat für seine Partei jede Zusammenarbeit mit dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten Kemmerich ausgeschlossen und Neuwahlen gefordert. "Für die CDU ist klar: Es kann mit diesem Ministerpräsidenten, der durch die extreme Rechte mit ins Amt gebracht worden ist, keinerlei auch nur irgendwie geartete Zusammenarbeit geben", sagte er am Mittwochabend in Stuttgart nach einer Schalte mit dem CDU-Bundespräsidium. Strobl legte Kemmerich den Rücktritt nahe.

Wolfgang Reinhart, Fraktionsvorsitzender der baden-württembergischen CDU, erklärte, dass man den CDU-Abgeordneten in einer geheimen Wahl nicht verbieten könne, den FDP-Ministerpräsidenten zu wählen. Auch nicht, wenn man die "Conclusio" ziehen könnte, dass dieser von irgendwo anders Stimmen erhält.

Stoch: "Dammbruch in der Geschichte"

Der baden-württembergische SPD-Landeschef Andreas Stoch erklärte gegenüber dem SWR: "Das ist ein Dammbruch in der Geschichte unserer Republik. Wer wie CDU und FDP der rassistischen Höcke-AfD die Hand reicht, verrät die Werte unserer Verfassung". Der SPD-Politiker sprach von einem "verheerenden Zeichen für unsere Demokratie".

Stoch sagte weiter, dass CDU, FDP und AfD Ramelow in den ersten beiden Wahlgängen ganz bewusst habe durchfallen lassen. So habe sich erst der Plan umsetzen lassen, dass die drei Parteien gemeinsam einen Ministerpräsidenten wählen konnten. Stoch forderte: "FDP und CDU müssen nun eindeutig erklären, dass sie sich an keiner Regierung beteiligen werden, die die AfD einschließt oder auch nur von ihr toleriert wird."

Ich könnte schreien... #cdu und #fdp lassen sich von der Höcke #afd in eine Regierung wählen... und letzte Woche haben sie noch #WeRemember verbreitet! Schämt euch! Und die @CDU_BW mit Eisenmann schweigt! #thühringen Sascha Binder, Twitter, 5.2.2020, 15:39 Uhr

Entsetzen in Baden-Württemberg

Auch andere Parteien in Baden-Württemberg äußerten ihr Entsetzen. Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte dem SWR: "Ich bin fassungslos. Das ist ein enormer Schaden für die Demokratie." Man habe den neuen Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der Höcke-AfD, einer "faschistischen AfD", gewählt. "Im Grunde kann es in Thüringen nur Neuwahlen geben", so Schwarz. Demokratische Parteien wie die Grünen, CDU, SPD und FDP sollten, so Schwarz, nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Die FDP habe in Thüringen "Bockmist gebaut", findet Schwarz.

Letzte Woche haben wir noch vor den Augen der ganzen Welt zusammen den Opfern der Nazi-Diktatur gedacht und heute lässt sich ein FDP-Politiker von der AfD, von antiliberalen Rassisten und Sexisten, zum Ministerpräsidenten wählen? #Thueringen https://t.co/xZqvgJIpsa Cem Özdemir, Twitter, 5.2.2020, 15:05 Uhr

FDP unter dem Druck der Rechtfertigung

Auf die Vorwürfe reagierte Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef der baden-württembergischen FDP, wie folgt: "Die Entscheidung in Thüringen war überraschend." Dass die AfD im entscheidenden Wahlgang nicht den eigenen Kandidaten, sondern den FDP-Kandidaten Kemmerich gewählt habe, damit sei nicht zu rechnen gewesen. Die FDP habe nun "damit umzugehen." Rülke schloss eine Zusammenarbeit mit der Partei in Thüringen aus, es würden auch keine Gespräche stattfinden. Kemmerich suche nun erstmal die Gespräche mit den demokratischen Parteien.

Rülke sagte, dass die entscheidende Frage nun sei, ob man der AfD die Möglichkeit gebe, Inhalte umzusetzen, indem man bereit ist, auf diese zuzugehen. Das aber habe Kemmerich klar ausgeschlossen.

Der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat jede Zusammarbeit der FDP in Thüringen mit der AfD ausgeschlossen. Er unterstützt eine Minderheitsregierung aus FDP, CDU, Grünen und SPD.

Der baden-württembergische FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer hat die Wahl Kemmerichs verteidigt. "Ein FDP-Ministerpräsident ist für das Land im Ergebnis allemal besser als die anderen Kandidaten", sagte Theurer. Kemmerich sei charismatisch und gelte als liberal-konservativ. "Er hat einen klaren Wahlkampf gegen die AfD geführt, ich erwarte, dass er diese Linie fortführt."

AfD: "Ein Tabu gebrochen"

Die AfD aus dem Land zeigte sich erwartungsgemäß erfreut. "Wichtig ist für uns, dass ein Tabu gebrochen ist", so der Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel. Man könne auch mit Stimmen der AfD in ein Amt gewählt werden.