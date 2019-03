CDU-Landeschef Thomas Strobl und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger haben beim politischen Aschermittwoch der CDU in Fellbach für ein geeintes Europa geworben. Strobl verteidigte außerdem Kramp-Karrenbauer nach ihrem Intersexuellen-Witz.

Mit Seitenhieben auf fast alle anderen Parteien im Bund und auch auf Landesebene, auch den Regierungspartner Grüne, hat die baden-württembergische CDU ihren politischen Aschermittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) begangen. 1.500 Menschen kamen.

Angst um Europa und Arbeitsplätze

Landesvorsitzender und Bundesvize Thomas Strobl warb in seiner Rede für ein starkes und demokratisches Europa. Wenn die rechtsextremen und radikalen Kräfte die Oberhand gewinnen würden, gefährde das auch Arbeitsplätze in Europa, sagte Strobl an die Adresse von Industrie und Wirtschaft. "Wenn dieses Europa schief geht, dann hat das auf die Arbeitsplätze in Baden-Württemberg brutalste Auswirkungen!" Er erwarte daher in dieser Frage von den Unternehmen im Land, dass sie eine klare Position beziehen.

Strobl: "Reine Dagegen-Haltung" der Grünen nicht förderlich

Auch das Dauerbrenner-Thema Fahrverbote in Baden-Württemberg wurde von Strobl angesprochen. Man habe jetzt mehr als 50 Messstellen allein in Stuttgart, und das sei gut so. "Denn wenn wir eins nicht brauchen, dann sind es flächendeckende, dauerhafte Fahrverbote in Stuttgart!" Man müsse alle Spielräume für Messstationen ausnutzen, auch vier Meter in die Höhe. "Da kauf' ich dem Verkehrsminister gerne eine Leiter!" Leider sei man ja nach wie vor uneins mit dem Regierungspartner Grüne: "Mit der reinen Dagegen-Haltung der Grünen haben wir nichts am Hut." Auf Bundesebene ärgere ihn bei den Grünen vor allem ihre Haltung zu weiteren sicheren Herkunftsländern. Acht Millionen Touristen seien 2018 in Tunesien gewesen. Zudem würde kaum ein Asylantrag von jemandem, der aus Tunesien nach Deutschland kommt, bewilligt. Mehr Vernunft und ein Blick auf die Realitäten täte den Grünen da gut, so Strobl.

SPD soll sich auf die Koalitionsarbeit konzentrieren

Der SPD im Bund riet Strobl, sich auf die Arbeit in der gemeinsamen Koalition zu konzentrieren. Wenn die SPD mit einem Koalitionsbruch kokettiere, könne er nur sagen: "Reisende soll man nicht aufhalten." Wenn die SPD meine, es helfe ihr, aus der Verantwortung zu fliehen, dann solle sie es versuchen. Im Übrigen solle die SPD wahrhaftig bleiben. Wenn sie ein Recht der Arbeitnehmer auf Homeoffice fordere, sei die Frage, wie das die vielzitierten Dachdecker oder Krankenschwestern machen sollten, sagte Strobl.

"AfD immer noch ein Fall für den Verfassungsschutz"

Auch wenn die AfD nicht mehr Prüffall genannt werden dürfe, bleibe sie noch immer ein Fall für den Verfassungsschutz. "Solange ein Gedeon, solange ein Räpple ihre unwürdigen Schauspiele im Landtag von Baden-Württemberg veranstalten können, solange der 'Flügel' um Höcke und Konsorten und die Junge Alternative in dieser Partei mitmischen [...], solange ist diese Partei nichts anderes als ein Hort für radikale und auch extremistische Gesinnungstäter."

Nach Narrengericht: Strobl nimmt Kramp-Karrenbauer in Schutz

Nach der Empörung um den Intersexuellen-Witz der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beim Stockacher Narrengericht vergangene Woche nahm Strobl die Bundesvorsitzende in Schutz: "Dass um einen Witz so ein Bohei in Berlin gemacht wird... An die Adresse aller Überempfindlichen kann ich nur sagen: Entspannt euch! Und an die Adresse aller Bedenkenträger: Lachen macht auch außerhalb des Kellers Spaß. Und an die Stelle all jener, die jetzt eine Entschuldigung fordern, sage ich: Das ist der wahre Witz. Keine Ahnung habt ihr von der Fasnet in Baden und in Württemberg, ihr Kulturbanausen in Berlin!"

Oettinger: "Europa zu erhalten ist unsere Aufgabe"

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warb bei seiner Rede ebenfalls für Europa und die Europawahl Ende Mai. Der Wohlstand in Deutschland und Baden-Württemberg würde von einem vereinten Europa abhängen. "500.000 Millionen Menschen und assoziierte Staaten - das ist unser Glück. Wir Baden-Württemberger haben unseren Wohlstand erhalten durch ein Europa, das keine Grenzen mehr kennt. Und dies zu erhalten, ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe, unsere gemeinsame Verantwortung."

Aber auch gegen die Grünen in Baden-Württemberg teilte Oettinger aus, vor allem den Ministerpräsidenten: "Kretschmann macht nichts. Der schwebt über den Wolken. Eine Kultfigur. Ich mag ihn sehr, aber, lieber Winfried: Vielen Dank und tschüss - muss die Antwort der nächsten zwei Jahre sein."