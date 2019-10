Der Bedarf an Stellplätzen für Lastwagen in Baden-Württemberg ist riesig, viele von ihnen sind verstopft. Das Land sucht deshalb jetzt per Ausschreibung nach Abhilfe.

In den kommenden fünf Jahren benötigt Baden-Württemberg mindestens 2.300 zusätzliche Lkw-Plätze an Autobahnen. Wahrscheinlich sind es noch mehr, teilte das Verkehrsministerium mit. Deshalb sucht es per Ausschreibung neue Parkmöglichkeiten. Melden können sich Firmen, Städte, Gemeinden und Privatleute. Wer in der Nähe einer Autobahn freie Stellflächen hat, kann sich bewerben. Besonders gefragt sind Speditions- oder Logistikunternehmen mit großen Parkmöglichkeiten.

Flächen sollen angemietet werden

Den nötigen Umbau zum Parkplatz übernimmt dann das Land. Damit soll es schneller gehen – und ohne, dass auf der grünen Wiese gebaut werden muss, so das Ministerium. Die Ausschreibung läuft bis Ende des Jahres, die Flächen sollen angemietet werden. Mit welchen Kosten das Land rechnet, ist noch unklar. Das hänge von den Angeboten ab, die derzeit noch nicht vorlägen, so eine Sprecherin. Bisher hat Baden-Württemberg rund 12 Millionen Euro für rund 120 neue Parkplätze im Jahr bezahlt. Nach aktuellen Prognosen müssten es fast vier Mal so viele werden. Hintergrund ist der durch einen Boom in der Wirtschaft immer mehr wachsende Lkw-Verkehr. Davon ist Baden-Württemberg laut Ministerium auch als Transitland betroffen.

Das Platzproblem führt zu Unfällen

Bereits Anfang Juni hatte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) festgestellt, es gebe nicht genügend Stand- und Parkplätze für Lastwagen. Der ADAC Baden-Württemberg sieht das ähnlich. Ein Sprecher sagte nach einem Unfall damals, auf der Suche nach einem Parkplatz für die Nacht würden sich die Lkw-Fahrer in einer Zwickmühle befinden. Sie müssten zum einen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhalten und zum anderen einen Parkplatz finden. Viele müssten dabei von einem zum nächsten fahren. "Besonders gefährlich wird es, wenn Lkws regelwidrig, besonders an den Auffahrten von Raststätten parken", so der Sprecher.

Widerstand gegen Pläne für mehr Platz

Eine Sprecherin des Auto Club Europa wiederum forderte mehr Engagement der Politik, um künftige Unfälle zu vermeiden. Der Verkehr mit Lastwagen müsse reduziert und auf die Schiene verlagert werden. Außerdem müsse der Verkehr verstärkt digitalisiert werden, etwa durch Park-Leit-Systeme. Auch lokal gibt es Widerstand: In Hockenheim beispielsweise protestiert derzeit eine Bürgerinitiative dagegen, dass einem Ausbau der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West ein Großteil des Stadtwaldes zum Opfer fallen soll.