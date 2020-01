Polizisten gegeben. Besonders betroffen waren offenbar die Städte Pforzheim, Neuenbürg und Mühlacker. In den Telefonaten wurde vorgetäuscht, dass in der jeweiligen Nachbarschaft eingebrochen wurde und die Angerufenen möglicherweise potentielle Opfer sein könnten. Sie wurden aufgefordert Wertgegenstände mithilfe der Beamten in Sicherheit zu bringen. Die meisten Telefonate wurden von den Anrufern selbst beendet, sodass es in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden kam. Die Polizei weist erneut darauf hin, sich auf kein Gespräch mit den Betrügern einzulassen.