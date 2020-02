per Mail teilen

Das Orkantief "Sabine" ist über Baden-Württemberg hinweggezogen, ohne die befürchteten ganz großen Schäden zu hinterlassen. Dennoch hatte das Tief Kraft - es wurden Böen von 177 km/h gemessen. Auch in der Nacht auf Dienstag bleibt es unruhig.

Autofahrer und Bahnreisende kämpfen mit "Sabine" "Sabine" hat in Baden-Württtemberg zu enormen Verkehrsbehinderungen geführt. Viele Züge und S-Bahnen fielen aus, Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Bis in die Mittagsstunden erreichten die Böen am Montag teilweise orkanartige Kraft vor allem über dem Schwarzwald. Auf dem Feldberg erreichte der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 177 Stundenkilometern. Erst gegen Mittag hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetterwarnungen schrittweise auf. Für große Teile Deutschlands hatte der DWD die zweithöchste Unwetterstufe herausgegeben. Im Schwarzwald galt in einigen Regionen sogar die höchste der vier Warnstufen.

Hier können Sie alle Meldungen zum Orkantief "Sabine" vom Montag im Live-Ticker nachlesen:

Nach Angaben des DWD bleibt es auch am Dienstag noch gebietsweise stürmisch. Im Schwarzwald kann es demnach anfangs noch zu Orkanböen kommen.

Bereits am späten Abend von Frankreich und Belgien her neue kräftige Schauer! Damit legt der Wind vor allem im Süden und der Mitte erneut kräftig zu, es drohen schwere Sturmböen. Morgen ist dann vor allem bei Schauern mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen. /V https://t.co/nzyuDf52WG DWD, Twitter, 10.2.2020, 16:07 Uhr

Umgestürzte Bäume und verwüstete Straßen

Fast überall berichtete die Polizei am Montag von umgestürzten Bäumen, die zum Teil auf geparkte Autos gestürzt waren oder Straßen blockierten. Bauzäune wurden umgerissen, Werbetafeln umhergeweht, Klohäuschen stürzten um, mindestens ein Hallendach wurde abgedeckt. Bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) beispielsweise krachte ein Baum auf das Dach eines Wagens. Ein Mensch wurde dabei verletzt. In Eppingen (Kreis Heilbronn) fiel ein Teil eines Lastwagens auf ein Auto, ein Mensch erlitt schwere Verletzungen. Auf der A81 kippte ein Lastwagen um.

Dauer 0:35 min Sturmtief Sabine am Bodensee Am Montagmorgen hat das Sturmtief Sabine auch die Bodensee-Region beeinträchtigt. Straßen waren blockiert und der Schiffsverkehr auf dem Bodensee eingeschränkt.

Auf einem Wanderparkplatz in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) kam ein Camper-Ehepaar mit dem Schrecken davon. Nach Angaben der Polizei hielten sich die beiden in ihrem Wohnwagen auf, als eine im Sturm entwurzelte Tanne auf einen Teil des Fahrzeugs krachte. Der Baum drückte den Heckbereich des Wohnwagens ein und verklemmte die Eingangstür. Das Ehepaar blieb unverletzt, musste aber von der Feuerwehr befreit werden.

Zahlreiche Flüge gestrichen - über Stunden kein Regionalverkehr

Die wirtschaftlichen Folgen von Orkantief "Sabine" dürften dagegen immens sein. Denn wo der Sturm über das Land fegte, fuhr kaum noch ein Zug. Zehntausende Pendler steckten fest und kamen nicht zur Arbeit. Auch Dutzende Starts und Landungen am Flughafen in Stuttgart wurden gestrichen.