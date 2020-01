Das Sturmtief "Lolita" hat in Baden-Württemberg für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Es war möglicherweise die Ursache für einen tödlichen Unfall in Neuenburg am Rhein.

Wie die Freiburger Polizei am Dienstag mitteilte, starb am Morgen in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein 24-jähriger Kranführer, als ihn ein an seinem Fahrzeug hängendes Bauteil traf. Es bestehe der Verdacht, dass die Windverhältnisse die Ursache für den tödlichen Unfall waren. In Freiburg sowie in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald stürzten Bäume um und beschädigten teilweise Autos.

Sturmtief "Lolita" zieht am Dienstag über Baden Württemberg. Teilweise stürzten - wie hier bei Karlsruhe - Bäume auf die Fahrbahn. dpa Bildfunk picture alliance/Aaron Klewer / Einsatzreport24/dpa

Auch in Karlsruhe und Umgebung verursachte das Sturmtief zahlreiche Einsätze. Man sei jedoch weitgehend glimpflich davongekommen, sagte ein Polizeisprecher. In Karlsruhe sei ein Dixi-Klo auf ein Auto gestürzt und in Philippsburg habe es einen Stromausfall gegeben. Vermutlich sei ein umgeknickter Strommast die Ursache.

Am Mittwoch trockener und kühler

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es auch am Abend und in der Nacht landesweit noch zu Sturmböen und im Hochschwarzwald sogar zu Orkanböen kommen.

Am Mittwoch soll es voraussichtlich etwas trockener, dafür minimal kühler werden. Der Wind bleibe böig, mit Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde in den Niederungen jedoch nicht mehr ganz so stark wie am Vortag, so der DWD. Der Donnerstag starte dann ruhiger und gebietsweise freundlich, im Laufe des Tages dürfte es jedoch erneut ungemütlich werden.