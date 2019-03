Stürmisches Wetter hat am Sonntag in mehreren Orten Baden-Württembergs die Feuerwehren beschäftigt. Auch im Zugverkehr kam es laut Deutscher Bahn zu Behinderungen.

In Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis gab es bis Sonntagnachmittag schon mehr als 200 Sturm-Einsätze. In Mannheim knickte eine Orkanböe Strommasten ab. In Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) riss der Wind einen 50 Meter langen Bauzaun um. In Hirschberg im Rhein-Neckar-Kreis wurde die Oberleitung der Straßenbahn durch das Dach einer Ausstellungshalle einer Tankstelle beschädigt. Es wurde bei einem kräftigen Windstoß abgerissen. Der Straßenbahnverkehr musste eingestellt werden.

Das Dach einer Ausstellungshalle einer Tankstelle auf der Straßenbahn-Oberleitung in Hirschberg René Priebe/PR-Video

Kreis Karlsruhe: Wind wirbelt durch Kunstinstallation

In Karlsruhe stürzte ein 12 Meter hoher Baum auf mehrere Autos. Es blieb bei Blechschäden. In Pforzheim wirbelte der Wind eine größere Kunstinstallation auf der Wilferdinger Höhe durcheinander. In Simmersfeld (Kreis Calw) wurde das Dach des Festspielhauses Kulturwerkstadt teilweise abgedeckt. Auch die Wehren im Kreis Rastatt und in Baden-Baden waren im Dauereinsatz. Aus fast allen Städten und Gemeinden wurden Bäume auf Fahrbahnen, umgestürzte Verkehrsschilder oder herabgefallene Dachziegel gemeldet.

In Stuttgart mussten die Helfer wegen des Sturms und Orkanböen zu mehreren Einsätzen ausrücken, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem stürzte ein größeres Blechteil von einem Dach auf drei Autos. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In Weil der Stadt (Kreis Böblingen) drohte wegen des Sturms ein Baugerüst einzustürzen. Die Feuerwehr baute das Gerüst aus Sicherheitsgründen ab.

Deutsche Bahn kündigt Verspätungen an

Laut Deutscher Bahn kam es im Zugverkehr zu Behinderungen. Bei Hornberg im Schwarzwald (Ortenaukreis) stürzte ein Baum auf die Schienen und sorgte so für Verspätungen. Auch in Stuttgart und Albstadt (Zollernalbkreis) mussten Züge zeitweise stoppen, weil Bäume oder Gegenstände auf Schienen stürzten. Zwischen Worms und Mannheim wurde die Strecke gesperrt, der Fernverkehr wurde dort umgeleitet.

Auf dem höchsten Berg in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Schwarzwald, mussten wegen der Orkanböen mehrere Skilifte ihren Betrieb einstellen, wie ein Sprecher der Liftbetreiber sagte. Wintersport war so den ganzen Tag nur eingeschränkt möglich. Vor allem rund um den 1.493 Meter hohen Feldberggipfel habe es stark gestürmt. Skifahren wäre hier zu gefährlich gewesen.

Deutscher Wetterdienst warnt davor, ins Freie zu gehen

"Ab der Mittagszeit muss die Bevölkerung mit schweren, ja orkanartigen Böen rechnen", sagte Meteorologe Clemens Steiner am Sonntagmorgen. Nicht bloß im Bergland, sondern in allen Bereichen Baden-Württembergs müsse mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Auf den Sonntagsspaziergang solle man lieber verzichten, riet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Gefahr vor herumfliegenden Gegenständen sollte jeder ernst nehmen, so Steiner. In den höheren Gebieten bläst der Wind noch stärker. Schon am Sonntagmorgen wurden auf dem Feldberg Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern gemessen. Die Deutsche Bahn warnte vorab vor Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Bahnreisende sollten sich vor Reiseantritt im Internet oder telefonisch über ihre Verbindung informieren.

Hündin Heidi auf dem Georgenberg in Reutlingen (Symbol) dpa Bildfunk Picture Alliance

Wetter macht Narren Strich durch die Rechnung

Die Stadt Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zog am Mittag Konsequenzen: Sie sagte den für den Nachmittag geplanten Bauernfastnacht-Umzug in der Stadt wegen Unwetter ab. Rund 100 Narrenzünfte und Musikgruppen wollten daran teilnehmen, etwa 3.000 Teilnehmer waren erwartet worden. Auch in Schriesheim musste der traditionelle Mathaisemarkt-Festzug durch die Innenstadt abgesagt werden.

Der Mannheimer Luisenpark und der Zoologische Stadtgarten in Karlsruhe blieben aufgrund des Sturms am Sonntag geschlossen. Das Exotenhaus allerdings kann besucht werden, der Eintritt ist frei.

Der Zoologische Stadtgarten #Karlsruhe bleibt heute aufgrund der Sturmwarnung geschlossen. Das Exotenhaus ist geöffnet und kann kostenfrei von der Ettlinger Sraße aus besucht werden. https://t.co/EL18G5AmeT Stadt Karlsruhe, Twitter, 10.3.2019, 9:22 Uhr

Straßenglätte möglich

Der Wind bleibt laut DWD auch in der Nacht auf Montag noch stark, nehme dann jedoch ein wenig ab. Neben starkem Wind müssen die Baden-Württemberger mit Regenschauern, Gewittern und Straßenglätte rechnen. Wegen hereinströmender Polarluft sinkt die Schneefallgrenze den Prognosen zufolge auf 500 Meter.