Die Opposition im baden-württembergischen Landtag kritisiert die hohen Schulkosten für die Kinder des Brüsseler Büroleiters von Winfried Kretschmann. Sie besuchen eine teure englische Privatschule.

Um die 107.000 Euro bezahlt das Land Baden-Württemberg jährlich für eine englischsprachige Schule, die drei Kinder des Brüsseler Büroleiters von Winfried Kretschmann besuchen. Ein Regierungssprecher begründet das gegenüber dem SWR mit einer Verwaltungsvorschrift des Auswärtigen Amtes. Weil die Kinder zuvor schon in Berlin länger als drei Jahre auf einer internationalen Schule gewesen seien, gelte Bestandsschutz auch für diese englische Schule.

Deutsche Schule kostet nur 31.300 Euro

Die deutsche Schule in Brüssel würde für drei Kinder dagegen nur etwas mehr als 31.300 Euro kosten. Das ergaben SWR-Recherchen. Der FDP-Landtagsabgeordnete Erik Schweikert fordert, dass Kretschmanns Büroleiter die Mehrkosten für die wesentlich teurere Schule in Höhe von 76.000 Euro selbst bezahlt. Der SPD-Abgeordnete Peter Hofelich kündigte eine Anfrage an die Landesregierung an, um rechtliche Voraussetzungen für Schulgeldzahlungen in dieser Höhe zu prüfen.