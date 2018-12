Nach Friedrich Merz' gescheiterter Kandidatur für den CDU-Vorsitz fordern seine Anhänger ein hohes Amt für ihn. Besonders laut sind die Forderungen aus Baden-Württemberg.

Friedrich Merz hat mit seiner Kandidatur um den Parteivorsitz die CDU teils aufgeschreckt, teils euphorisiert. Seine Anhänger - besonders viele kommen aus Baden-Württemberg - fordern nach der Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer mindestens ein Ministeramt für Merz. Oder sogar, wie EU-Haushaltskommissar Günter Oettinger, die Kanzlerkandidatur. Doch warum rufen gerade baden-württembergische Politiker so laut nach einem hohen Amt für Merz?

Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was erhoffen sich die Merz-Unterstützer aus Baden-Württemberg?

Die Merz-Anhänger wollen eine konservativere Politik in der CDU, was mit Friedrich Merz in herausgehobener Funktion leichter umzusetzen wäre. Gerade im wirtschaftsorientierten Baden-Württemberg liegt Merz mit seinen Vorstellungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik viel eher auf der Linie vieler CDU-Politiker als Annegret Kramp-Karrenbauer, der ja unterstellt wird, den liberalen Merkel-Kurs fortsetzen zu wollen. Und damit könne sich die CDU nicht genügend von SPD und Grünen unterscheiden, kritisieren die Merz-Anhänger wie beispielsweise Günther Oettinger. Er sagte den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe", wer fast die Hälfte der Delegierten beim CDU-Parteitag hinter sich versammle, sei auch ein möglicher Kanzlerkandidat. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer aus Karlsruhe hat für die Frage der nächsten Kanzlerkandidatur sogar einen Mitgliederentscheid in der CDU ins Gespräch gebracht - wohl auch mit dem Hintergedanken, auf diesem Weg Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin zu verhindern.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) sieht Kanzler-Potenzial bei Friedrich Merz picture-alliance / dpa

Merz wird sogar als CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg gehandelt - ist das realistisch?

Nach unbestätigten Berichten soll es Bestrebungen geben, Merz als CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 zu gewinnen. Weil die Partei mit Landeschef Thomas Strobl äußerst unzufrieden sei, könnte Merz gegen den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann antreten, so die Überlegung. Bestätigt hat das gegenüber dem SWR aber niemand. Auch ob Merz selbst überhaupt gefragt wurde, ist unklar. Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Wolfgang Reinhart, teilte auf SWR-Anfrage nur mit, dass es jetzt noch viel zu früh sei, sich mit dem Thema Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 zu beschäftigen. Politische Spekulationen über Weihnachten verglühen eben häufig schneller als die Kerzen am Adventskranz.

Wie sehr belastet die Debatte über Merz die Partei?

Die Merz-Debatte zeigt auf jeden Fall, wie groß die Unruhe in der CDU immer noch ist, auch nach dem Showdown um den Partei-Vorsitz. In der baden-württembergischen CDU ist die Enttäuschung über seine Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer besonders groß. Es zeigt aber auch eine Spaltung in der CDU, die trotz aller Bekenntnisse nicht überwunden ist. Es könnte für die CDU also ein sehr spannendes Jahr 2019 werden.

Die Fragen beantwortete Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.