Rosenmontag und Faschingsdienstag sind die Höhepunkte der fünften Jahreszeit. Auch für den baden-württembergischen Einzelhandel sind die närrischen Tage ein wichtiger Faktor.

Das richtige Kostüm ist in den närrischen Tage Pflicht (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Federico Gambarini/dpa

So verschieden die Feierbräuche sein mögen bei der alemannischen Fasnet oder dem rheinischen Karneval: Die fünfte Jahreszeit bringt die lokale Wirtschaft in Schwung. Der Einzelhandelsverband Baden-Württemberg rechnet in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 54 Millionen Euro. Das ist gut ein Sechstel des Karnevals-Umsatzes im Einzelhandel bundesweit. Der Deutsche Handelsverband rechnet laut einer Umfrage mit einem Umsatz von 360 Millionen Euro durch die närrischen Tage.

Höhere Ausgaben für Kostüme und Schminke

Damit hat die Fastnacht für den Handel eine ähnliche Bedeutung wie Halloween oder das Oktoberfest. Mehr als ein Drittel der Befragten plant demnach, in diesem Jahr mehr Geld auszugeben als im Jahr zuvor. Investiert wird vor allem in das passende Outfit. Kostüme und Schminke stehen laut Deutschem Handelsverband in diesen Tagen ganz oben auf den Einkaufslisten.

500 Tonnen Kamelle

Auch in den eigenen vier Wänden wollen viele Menschen Feierstimmung einkehren lassen. Deko-Artikel wie Luftschlangen oder Luftballons sind während der fünften Jahreszeit gefragt. Daneben profitiert auch die Süßwarenbranche vom närrischen Treiben: Rund 500 Tonnen Bonbons, Lollis und andere Süßwaren wurden deutschlandweit 2018 allein von Umzugswagen unter die Feiernden geworfen. So eine Schätzung des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie.

Gutes Geschäft auch für Hotel- und Gaststättenbetreiber

Wenn am Rosenmontag die Straßenfastnacht ihren Höhepunkt erlebt, hat der Einzelhandel sein Geschäft in der Regel gemacht. Jetzt sind die Restaurant- und Kneipenbetreiber am Zug und die Hoteliers. 385.000 Übernachtungen haben Hotelbetreiber allein in Köln in der Karnevalssaison 2017/2018 verzeichnet.