So sicher wie möglich - das ist die Devise bei der Aufbewahrung von Abituraufgaben. Doch selbst der Schultresor ist nicht immer die beste Lösung. Immer wieder gab es Pannen rund ums Abi.

Am Dienstag haben in Baden-Württemberg wieder die Abiturprüfungen begonnen. Die letzten Jahre waren reich an Pannen. 2017 etwa wurde ins Solitude-Gymnasium in Stuttgart eingebrochen. Der Tresor wurde aufgeflext, die Umschläge mit den Abi-Aufgaben geöffnet. Rund 380 Gymnasien in Baden-Württemberg mussten die Mathe- und Englisch-Aufgaben tauschen. Das klappte überall, außer in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Dort bemerkten die Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums hinterher, dass sie ganz andere Fragestellungen bearbeitet hatten als ihre Freunde.

Schüler müssen auf Abi-Fragen warten

2018 begann das Matheabi an vielen Gymnasien im Land verspätet, unter anderem in Heilbronn und Ulm. Der Grund: Ersatzaufgaben wurden erst am Morgen verschickt und mussten noch ausgedruckt werden. Das sorgte für Unmut bei den Schülern. Der Tausch wurde nötig, weil in eine Schule im niedersächsischen Goslar eingebrochen worden war. Das Kultusministerium in Baden-Württemberg hatte sich aus einem bundesweiten Aufgabenpool bedient.

Lösungen im Internet

Den größten Aufruhr gab es aber 2015: Die Lösungen fürs Mathe-Abi kursierten im Internet. Die große Frage: Waren sie schon vor der Prüfung abrufbar? Und müssen jetzt alle wiederholen? Schließlich die Entwarnung: Die Fotos entstanden wohl erst nach der Prüfung. Ein Lehrersohn hatte die Lösungen auf dem Schreibtisch seines Vaters entdeckt.