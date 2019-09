Neues Hugo-Boss-Outlet in Metzingen eröffnet

In Metzingen (Kreis Reutlingen) ist am Donnerstagabend ein neues Hugo-Boss-Outlet eröffnet worden. Es ist über 5.000 Quadratmeter groß. Nach Angaben des Modekonzerns ist es sein größtes Outlet-Geschäft weltweit und der wesentliche Teil der Outlet-Erweiterung in Metzingen.