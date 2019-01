per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg will das Polizeistudium reformieren. Laut Innenministerium will man mit schneller und gezielter Ausbildung auf die Pensionierungswelle bei der Polizei reagieren.

An der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) soll es ab dem Jahr 2020 drei neue Studienzüge geben. Angehende Kommissare sollen dann zwischen Schutzpolizei, Kriminalpolizei oder Kriminalpolizei mit Spezialisierung "Cybercrime" wählen können.

Nach der knapp vierjährigen Ausbildung fangen die Absolventen laut Innenministerium in Zukunft direkt bei der Kriminalpolizei an, ohne wie bisher eine sechsmonatige Einführung absolvieren zu müssen. Die Kripo-Beamten würden somit gezielter und schneller ausgebildet, sagte ein Ministeriumssprecher dem SWR.

Dies sei auch eine Reaktion auf die Pensionierungswelle bei der Polizei. Allein in Baden-Württemberg gehen in den nächsten vier Jahren mehr als 4.000 Beamte in den Ruhestand.