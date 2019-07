per Mail teilen

Baden-Württemberg erwartet wieder besonders heiße Tage. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst bereits mit 35 Grad. Auch die Nächte versprechen wenig Abkühlung.

Eine neue Hitzewelle kommt in den nächsten Tagen auf Baden-Württemberg zu. Die Temperaturen stiegen jetzt deutlich an, sagte eine Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Heute werden 35 Grad erwartet, am Mittwoch sind es bereits 38 Grad. Der heißeste Tag der Woche wird voraussichtlich der Donnerstag sein: Er könnte sogar die 40-Grad-Marke knacken.

Auch der Wald ist kein Fan von großer Hitze

Auch für den Wald ist die zunehmende Wärmebelastung ein Risiko. Die Waldbrandgefahr ist laut DWD ab Dienstag in weiten Teilen des Landes groß, am Donnerstag könnte sie sogar die höchste Warnstufe 5 erreichen. Da auch das vergangene Jahr wenig Regen bot, litten viele Fichten unter "Dürre-Stress", so der Bezirksvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Lukas Oßwald.

"Die Bäume sind den Schädlingen wie dem Borkenkäfer fast schutzlos ausgeliefert." Lukas Oßwald, Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

Ihm zufolge ist circa jeder dritte Baum in Baden-Württemberg eine Fichte. Schon jetzt sei eine breite Aufforstung nötig, bei der man stärker auf Mischwälder setzen müsse.

Die Fichten sind von den wiederkehrend hohen Temperaturen gestresst. SWR SWR - Alice Thiel-Sonnen

Das Wochenende verspricht Abkühlung

Während die Nächte den heißen Tagen nur wenig entgegensetzen können, sollen am Freitag und am Samstag die Temperaturen wieder sinken. Dann ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen.