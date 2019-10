Die Forstverwaltung Baden-Württemberg möchte mit sogenannten Trüffelbäumen das Überleben der Wildkatze im Land sichern. Naturschützer sehen das kritisch und fordern andere Maßnahmen.

Die Wildkatze galt fast hundert Jahre lang als ausgestorben. Erst 2006 konnte wieder ein Exemplar in Baden-Württemberg nachgewiesen werden – weil es von einem Auto überfahren wurde. Wildkatzen sind sehr scheu und nicht leicht zu finden. Durch intensive Überwachung haben die zuständigen Behörden sie inzwischen flächendeckend in den Wäldern entlang des Rheins nachweisen können. Von dort aus breitet sich die streng geschützte Art weiter aus, beispielsweise im Nordschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb.

Es braucht vor allem Laubwälder

Um die Lebensräume der Wildkatze zu schützen und ihr Überleben zu sichern, sind vor allem Laubwälder nötig, die genug Rückzugsmöglichkeiten für die Wildkatze und ihren Nachwuchs bieten. Ideal sind ein Wechsel von offeneren und dicht bewachsenen Wäldern, viel Totholz und abwechslungsreiche Waldränder. Laut der Forstverwaltung des Landes können dabei vor allem Trüffelbäume oder Trüffelsträucher helfen.

Was ist ein Trüffelbaum? An Waldrändern werden Bäume gepflanzt, die mit Trüffeln versehen sind. Sie wachsen an den Wurzeln und bilden eine Symbiose mit dem Baum. Nach wenigen Jahren kann man sie als Delikatessen verkaufen. Das ist der Anreiz, sie zu pflanzen. Auch Sträucher sind möglich. Idealerweise werden dafür heimische Arten wie Eiche, Buche oder Haselnuss als Wirte gewählt, damit sie sich gut an Wald oder Landschaft anpassen. So können ganze Biotope entstehen – mit Rückzugsmöglichkeiten für die Wildkatze und gewinnbringender Trüffelernte für den Menschen.

Damit die Wildkatze auch von einem Lebensraum zum anderen kommt, ist es wichtig, sich nicht nur um Waldränder zu kümmern, sondern auch in der bewirtschafteten Kulturlandschaft dazwischen immer wieder Gehölze zu haben, in denen die Wildkatze Zuflucht findet.

BUND: "Der perfekte Lebensraum ist der Wald"

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg sieht das kritisch. Naturschutzreferentin Lilith Stelzner meint, dass der Fokus nicht so sehr auf Trüffelanpflanzungen in der offenen Landschaft liegen sollte, sondern auf naturnahen Wäldern. Denn die seien der perfekte Lebensraum für die Wildkatze, offene Flächen seien nicht so beliebt bei den scheuen Tieren. Hinzu käme, dass nur 0,6 Prozent der Gesamtwaldfläche unbewirtschaftet seien - es also eher zu wenig Rückzugsraum für die Wildkatze im Land gäbe. "Die Wildkatze braucht vor allem naturnahe Eichen- und Mischwälder mit verschiedenen Strukturen und viel Totholz."