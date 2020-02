Tausende Narren in Baden-Württemberg sind am Sonntag in großen Umzügen durch die Straßen gezogen. Narrensprünge gab es unter anderem in Baienfurt (Kreis Ravensburg) und Ulm-Einsingen.

In Tübingen zogen knapp 4.000 Hästräger und 28 Musikgruppen durch die Altstadtgassen. Im oberschwäbischen Baienfurt fand an diesem Wochenende das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte mit 4.000 Teilnehmern statt. In Ebersweier in der Ortenau gab es am Sonntagnachmittag den großen Reblandumzug mit über 4.000 Hästrägern.

Dauer 0:31 min Tausende Hästräger und Narren auf den Straßen Bei zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen in Baden-Württemberg sind am Sonntag tausende Narren und Hästrager auf den Straßen unterwegs gewesen.

30. Narrensprung in Ulm-Einsingen

In Ulm-Einsingen haben die Narren der Alb-Donau-Region beim 30. Narrensprung mit mehr als 80 Gruppen ihr Unwesen getrieben. Hier können Sie sich den Umzug noch einmal anschauen:

Närrisches Landschaftstreffen in Baienfurt

In Baienfurt im Kreis Ravensburg steuerte das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte auf seinen Höhepunkt zu: Am Narrensprung nahmen 28 Zünfte teil. Eröffnet worden war das Narrentreiben aber bereits am Samstag mit dem Setzen des Narrenbaums und einem Kinderumzug.

Dauer 0:48 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Tausende Narren auf den Straßen An vielen Orten in Baden-Württemberg waren am Sonntag die Narren und Hästräger unterwegs - und tausende Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. Video herunterladen (2 MB | MP4)

Die Narrenzunft Schemmerhofen im Landkreis Biberach feierte an diesem Wochende ihr 40-jähriges Bestehen. Am großen Jubiläumsumzug am Nachmittag haben 64 Zünfte teilgenommen.