Nach dem Tod des Achtjährigen, der am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen Zug gestoßen wurde, wird auch in Baden-Württemberg über mehr Sicherheit in Bahnhöfen diskutiert.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seinen Urlaub unterbrochen, um mit der Bahn zu sprechen. Anschließend forderte er mehr Polizisten an deutschen Bahnhöfen und kündigte an, er wolle sich für mehr Personal bei den Sicherheitsbehörden einsetzen. Gleichzeitig sprach er wegen der Gewaltdelikte in den vergangenen Wochen von einem "Werteverfall" im Land.

Der Chef der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, Volker M. Heepen, bezweifelt allerdings, dass Streife gehen auf dem Bahnsteig helfen würde. Auch zusätzliches Wachpersonal könne die Bahnsteige nicht umfassend kontrollieren, sagte er, das sei genauso wenig die Lösung wie bauliche Veränderungen. Stattdessen müssten alle wachsamer sein und die Mitreisenden beobachten. So mache man es ja auch mit allein herum stehenden Koffern, die man dann eben melde.

Alles nur eine Frage des Sicherheitsabstandes?

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) appelliert erst einmal an jeden einzelnen Reisenden, jeder sei für sich selbst verantwortlich. Man solle auf jeden Fall hinter der weißen Linie warten, bis der Zug einfährt. Wer nicht zu nah an den Zügen sei, könne auch nicht so schnell ins Gleis gestoßen werden.

Aber Hermann sieht auch die Bahn in der Pflicht. Nicht so sehr, was bauliche Maßnahmen angeht, eher in der Richtung, dass sie als Hausherrin mehr darauf achtet, dass die Passagiere hinter der weißen Linie bleiben. Also doch mehr Personal, dass die Menschen am Bahnsteig beobachtet und gegebenenfalls bittet, einen Schritt zurück zu treten?

Kusterer: "Mehr Polizeibeamte auf den Bahnhöfen sind eine gute Lösung"

Die Ankündigung von Minister Seehofer, mehr Stellen bei der Polizei zu schaffen, findet der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, gut.

In Japan zum Beispiel gibt es sie an allen größeren Bahnhöfen: Absperrungen der Bahngleise, die sich erst öffnen, wenn ein Zug im Gleisbett steht. SWR

Bauliche Veränderungen, etwa Gitter an den Bahnsteigen, die sich erst öffnen, wenn der Zug eingefahren ist, seien zwar auch eine gute Maßnahme, sagte Kusterer im SWR Fernsehen, sie dienten aber eher dazu, Unfälle zu vermeiden. Gegen Straftaten könnten sie nichts ausrichten.

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, fordert nach dem tödlichen Stoß auf dem Frankfurter Hauptbahnhof den Ausbau der intelligente Videoüberwachung, wie sie zum Beispiel in Mannheim getestet wird.

Er schlägt deshalb vor, die intelligente Video-Überwachung von Bahnsteigen, wie sie derzeit in Mannheim getestet wird, auszubauen. Dabei hilft eine Software den Beamten vor den Bildschirmen, Straftaten zu erkennen, sodass schneller reagiert werden kann.