Im Interview widerspricht Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft Vorurteilen gegenüber SUVs. Doch die Fahrer sollten bedenken, welche große Masse sie bewegen.

Der tödliche Zusammenstoß zwischen einem SUV und einem Kleinwagen bei Leonberg (Kreis Böblingen) bewegt die Menschen - das zeigen auch die Diskussionen auf der Facebook-Seite von SWR Aktuell. Schließlich verloren die beiden Kinder im Kleinwagen bei dem Unfall ihre Mutter und wurden beide schwer verletzt. Auf Facebook wurde vor allem diskutiert, dass die Opfer in einem Kleinwagen saßen und der Unfallverursacher einen SUV fuhr. Die Meinungen gingen weit auseinander, die Diskussion wurde am Mittwoch teils sehr emotional geführt.

Aber macht der Unterschied wirklich so viel aus? Im Interview äußert sich Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung der Versicherer (UDV) beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), zu Risiken und Vorteilen von SUVs.

SWR Aktuell: Gefühlt sind immer mehr SUV auf den Straßen. Was sagt denn die Statistik?



Siegfried Brockmann: Wir sehen, dass Jahr für Jahr tatsächlich immer mehr SUVs in Verkehr kommen, wobei SUV eine relativ grobe Bezeichnung ist. Es gibt kleine, mittlere und sehr große, da ist eine Riesenspanne dazwischen. Aber im Grunde sind wir uns einig: Es handelt sich immer um Fahrzeuge, die nicht aussehen wie eine Limousine und eigentlich für den Stadtverkehr überdimensioniert sind. Offenbar gibt es hier einen Käufer-Geschmack. Das ist ja auch das, was die Automobilunternehmen sagen.



Kann man sagen, wie viele SUVs in Deutschland auf den Straßen sind?



Brockmann: SUV ist eben kein Begriff, mit dem man umgehen kann. Wenn man relativ streng ist, kann man darunter Fahrzeuge verstehen, die geländegängig sind. Aber das hat Ausuferungen in alle Richtungen, und deswegen kann man das so einfach nicht sagen.



Läßt sich trotzdem sagen, wie sich die Unfallstatistik dadurch entwickelt hat?



Brockmann: Tatsächlich kann man in der Unfallstatistik nicht mit der offiziellen Statistik agieren. Das ist ein großer Bereich, je nachdem, was man alles noch als SUV verstehen will. Wir haben uns das vor einiger Zeit in der Vertiefung vorgenommen und haben mit Sonderdaten Kategorien gebildet. Ganz grob genommen ist es so, dass SUVs nicht häufiger im Unfallgeschehen vertreten sind als andere Fahrzeugkategorien. Das hat uns zunächst überrascht, weil wir eben auch angenommen haben, dass da was sein müsste, aber so pauschal kann man das eben nicht sagen.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft SWR

Sind Unfälle mit SUVs wirklich immer schwerer?



Brockmann: Der Punkt ist, dass die Physik natürlich ihren Tribut fordert. Immer wenn ein masse-größeres Fahrzeug mit einem masse-kleineren Fahrzeug kollidiert, hat das masse-größere Fahrzeug viel bessere Chancen als das kleine. Im Extremfall kann es gut sein, dass man im SUV überhaupt nicht verletzt wird und im Kleinwagen haben wir Getötete. Wenn jetzt zwei schwere SUVs zusammenstoßen, ist der Vorteil natürlich dahin, den man im SUV hat. Aber wenn ein kleiner Wagen der Gegner ist, hat man im SUV immer die Vorteile auf seiner Seite. Statistisch kann man das nicht belegen. Wir konnten aber im Crashversuch zeigen, wie es aussieht, wenn ein 1,7 Tonnen schwerer SUV mit einem Kleinwagen zusammenstößt. Da kann man ziemlich klar sehen, dass im SUV keine Eindringtiefe vorhanden ist, das heißt der Fahrgastraum unbeschädigt bleibt, während im kleineren Fahrzeug doch sehr schwere Verletzungen zu sehen sind.



Heißt das, Fußgänger und Radfahrer sind mehr gefährdet, wenn sie mit einem SUV kollidieren, oder ist das nur ein Vorurteil?



Brockmann: Das ist eben nicht zwingend so. Das hängt zum Beispiel von der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs ab. Wenn ein SUV in einer Tempo-30-Zone tatsächlich Tempo 30 fährt und beispielsweise ein Fiat 500 Tempo 50, dann ist der Fußgänger mit Sicherheit schwerer verletzt, wenn er mit dem Fiat zusammenstößt als mit dem SUV. Das heißt, es hängt mit der Fahrgeschwindigkeit zusammen, aber auch mit der konkreten Frontform. Entscheidend für das Überleben und für die Schwere der Verletzung bei Fußgängern und Radfahrern ist, an welcher Stelle des Fahrzeugs sie auftreffen.



Ein Auftreffen auf der Haube ist vergleichsweise günstig, weil diese nach unten nachgibt. Wenn sie aber zum Beispiel gegen die seitlichen Holme an der Frontscheibe prallen, ist das in der Regel eine allerschwerste Verletzung. Das heißt, es hängt von der Größe des Fußgängers ab, wo er da landet, und auch von der Form des Fahrzeugs. Ein Smart geht relativ steil nach oben, da ist die Wahrscheinlichkeit, nur mit einer Haube zu kollidieren, natürlich extrem gering. Ein großer SUV hat natürlich eine entsprechend lange Haube und Sie hätten gute Chancen, wenn Sie dort landen, mit dem Leben davonzukommen. Also "SUV gleich schlimmer" kann man nicht so einfach sagen.



Gibt es aus Ihrer Sicht Empfehlungen, wie man SUVs sicherer machen könnte, zum Beispiel mit einem verpflichtenden Notbremsassistenten?



Brockmann: Aus meiner Sicht macht es auch vor dem Hintergrund des eben Gesagten keinen Sinn, diese Fahrzeugkategorie herauszunehmen. Was wir aber schon länger sagen ist, dass es selbstverständlich in allen Kraftfahrzeugen einen Notbremsassistenten geben muss, der auch - jetzt kommt die Schwierigkeit - Fußgänger und Radfahrer sicher erkennen muss. Die sichere Erkennung ist gar nicht so einfach, aber wir hätten im Unfallgeschehen mit Fußgängern und Radfahrern erhebliche Vorteile, wenn alle Pkws mit einem entsprechenden Notbremsassistenten ausgerüstet werden.



SUV-Fahrer sagen, sie fühlen sich sicherer durch die Höhe und die Masse des Fahrzeugs. Ist das nur subjektiv oder real nachweisbar?



Brockmann: Wir haben damals auch eine Befragungsstudie gemacht, um zu schauen, wer fährt tatsächlich so ein SUV? Das erste Überraschende war: Es sind sehr viele ältere Menschen und auch sehr viele Frauen. Das liegt einfach daran, dass SUVs sehr viel höher auf der Straße stehen. Man kommt viel leichter rein und raus, und gerade Frauen haben gerne eine höhere Sitzposition und einen guten Überblick über das Verkehrsgeschehen. An diesen beiden Nutzergruppen sieht man, dass das nicht unbedingt Leute sind, die besonders gefahrgeneigt fahren.



Sehr viele junge Fahrer haben wir auf SUVs nicht, die ja für besonders riskantes Fahren verantwortlich sind. Insofern kann man sagen, ein SUV ist vom Grundsatz her nicht unbedingt das gefährlichere Fahrzeug. Das Problem ist natürlich, dass man es anders empfindet, zum Beispiel wenn es herannaht. Wenn ich als Fußgänger queren will oder ich habe einen SUV im Rückspiegel, fühlt man sich subjektiv durchaus bedroht. Und was ja stimmt ist: Wenn es zum Einschlag kommt, hat man es im SUV deutlich besser.



Aber natürlich will ich jetzt nicht jedem empfehlen, SUV zu fahren, nur dass wir alle gleichmäßig aufgerüstet haben. Der Punkt ist ganz einfach, dass die SUV-Fahrer und -Fahrerinnen selber entsprechend bedenken sollten, welche große Masse sie hier bewegen



Psychologisch gesehen: Verhält man sich als SUV-Fahrer anders?



Brockmann: Man verhält sich tendenziell anders, aber eben nicht gefährlicher, weil die höhere Sitzposition in einem sehr großen Fahrzeug durchaus auch zu einer anderen Souveränität führt. Weil man auf das Geschehen herabblickt und weniger im Gewusel drin ist. Insofern ist das Fahrverhalten in SUVs nicht unbedingt so, dass man sagt, nur dadurch würde eine besondere Gefahr ausgehen, sondern eher im Gegenteil.



Wie sinnvoll sind SUVs aus Ihrer Sicht überhaupt, gerade für "Otto Normalverbraucher"?



Brockmann: Es gibt natürlich gewisse Vorteile, zum Beispiel leichteres Ein- und Aussteigen und eine bessere Übersicht über das Verkehrsgeschehen. Das mag man durchaus positiv empfinden, aber dazu braucht es nicht diese Auswüchse in ganz große Klassen, die noch vor 20 Jahren vielleicht ein Kleintransporter gewesen wären. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir hier deutlich über das Ziel hinausschießen. Aber natürlich bleibt das letztlich dem freien Spiel der Kräfte überlassen, und verbieten wird man das nicht können.