Nach dem großflächigen Online-Angriff auf Daten von Politikern und Prominenten in Deutschland will Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch dem Innenausschuss des Landtags darüber berichten.

Die Sitzung zu dem Datenleck soll öffentlich stattfinden. Dabei soll es auch um Cybersicherheit gehen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Ein 20-Jähriger aus Hessen soll über ein inzwischen gesperrtes Twitter-Konto im Dezember persönliche Daten veröffentlicht haben. Rund 1.000 Politiker, Prominente und Journalisten sind betroffen, darunter Politiker aller Bundestagsparteien mit Ausnahme der AfD. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Ausspähung von Daten und Datenhehlerei ermittelt. Auch aus Baden-Württemberg sind offenbar Dutzende Politiker betroffen.