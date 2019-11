Hunderte Patienten waren in den vergangenen Tagen von den Warnstreiks an baden-württembergischen Unikliniken betroffen. Nun haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber geeinigt.

Nach einem weiteren ganztägigen Warnstreik in Heidelberg vermeldeten die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Uniklinika (AGU) am späten Dienstagabend einen Durchbruch. Insgesamt 7,1 Prozent mehr Geld sollen die rund 25.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten wie Pfleger, Laboranten oder Verwaltungsmitarbeiter bekommen.

Dabei sollen die Gehälter rückwirkend zum 1. November zunächst um 4,1 Prozent erhöht werden, zum 1. Februar 2021 gibt es dann noch einmal drei Prozent oben drauf. Außerdem einigten sich beide Seiten darauf, dass Auszubildende insgesamt 130 Euro mehr bekommen sollen. Zusätzlich gibt es eine einmalige Prämie zum Berufsstart von 450 Euro. Zudem haben die Tarifparteien vereinbart, die Gehälter von Pflegekräfte zusätzlich um 200 Euro anzuheben. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 28 Monate. Die Tarifkommission muss der Einigung am Freitag noch zustimmen.

Verdi sieht "gutes Ergebnis", Arbeitgeber sprechen von "Kraftakt"

Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz sprach von einem "guten Ergebnis". Damit würden die Kliniken im Ringen um Fachkräfte gestärkt, die in allen Bereichen fehlten. Die AGU sprach von einem Kraftakt "ansgesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation" der Unikliniken. Die Verhandlungen waren von Warnstreiks an den Unikliniken in Freiburg, Tübingen, Ulm und Heidelberg begleitet worden. Noch am Dienstag hatten rund 1.000 Beschäftigte in Heidelberg für mehr Geld demonstriert.

Für die Ärzte an den Unikliniken gilt der Tarifvertrag nicht. Für viele von ihnen verhandelt ab heute in Hannover der Marburger Bund mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder über mehr Geld und eine deutliche Verbesserung der Arbeitszeiten.