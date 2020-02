Die Bundes-CDU will ihren neuen Vorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 25. April wählen. Der Landesvorsitzende Strobl und Generalsekretär Hagel haben dabei ganz unterschiedliche Vorstellungen.

Als ein schlimmes Ergebnis für die CDU hat der baden-württembergische Landes- und Vize-Bundesvorsitzende Thomas Strobl das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Hamburg-Wahl am Sonntag bezeichnet. Über das weitere Vorgehen innerhalb der Partei gibt es unterdessen auch im Land unterschiedliche Vorstellungen. Strobl setzt für die Besetzung der künftigen Parteiführung auf eine Teamlösung. Bei den Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn gebe es viele Qualitäten. Am besten wäre es, so Strobl, wenn sich diese drei schnell untereinander verständigen würden. Über den Bewerber Norbert Röttgen hat Strobl nicht gesprochen.

Landesgeneralsekretär Manuel Hagel macht sich dagegen klar für Jens Spahn stark. Der bringe alles mit, um ein toller Parteivorsitzender zu sein.

Sonderparteitag im April

Ihren neuen Vorsitzenden will die CDU auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen. Das hat das Parteipräsidium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Der Bundesvorstand muss aber noch zustimmen. Unklar ist weiterhin, ob sich eine Kampfkandidatur um den Vorsitz vermeiden lässt - ein Großteil der Parteispitze würde das bevorzugen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, es gehe jetzt darum, die Partei zusammenzuhalten. Die Regierungskrise in Thüringen und der Wahlausgang im Hamburg hätten viele Mitglieder verunsichert.

Oettinger: CDU BW kommt wachsende Rolle zu

Der ehemalige baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger hat unterdessen die Meinung geäußert, dass der CDU Baden-Württemberg im Zuge kommender Wahlen eine wachsende bundespolitische Rolle zukomme. Im Jahr 2021 stehen sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahl an.