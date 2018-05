Ein mit großem Polizeiaufgebot gefasster Asylsuchender aus Togo sitzt im zentralen Abschiebegefängnis des Landes Baden-Württemberg in Pforzheim - und wehrt sich gegen seine Abschiebung.

Der Anwalt des 23 Jahre alten Togolesen geht juristisch gegen dessen geplante Rückführung nach Italien vor. "Seine Abschiebung und die Verhaftung sind rechtswidrig, weil jetzt Deutschland für sein Asylverfahren zuständig ist", sagte Engin Sanli am Freitag in Stuttgart.

Der Togolese sitzt seit Donnerstag in Pforzheim in Abschiebehaft. Dort wartet der 23-Jährige auf seine Abschiebung nach Italien, wo er erstmalig in der EU ankam, teilte das Innenministerium am Freitag in Stuttgart mit. Nach dem sogenannten Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst eingereist sind. "Es gibt aber auch Ausnahmen, die viele Flüchtlinge kennen und so ihre Ausreise hinauszögern, bis doch Deutschland das Asylverfahren durchführen muss", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer.

Nach Darstellung des Anwalts des Togolesen hat der 23-Jährige bereits Mitte September einen Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekommen, wonach er nach Italien zurückgeführt werden soll. Dagegen war laut Sanli eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eingereicht worden. "Bslang haben wir dazu aber noch keine Entscheidung erhalten" sagte Sanli.

Seit Einreichung der Klage genieße sein Mandant vorläufigen Rechtsschutz. Er lebte in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen. Die Polizei wollte ihn in der Nacht zum Montag mitnehmen, scheiterte aber am Widerstand anderer Migranten. Erst am Donnerstag konnte der Mann mit einem Großaufgebot der Polizei gefasst werden.

Ellwangen wird Thema im Innenausschuss des Landtags

Der baden-württembergische Innenausschuss befasst sich am 16. Mai mit den Vorgängen in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde in einem mündlichen Bericht informieren, teilte ein Landtagssprecher am Freitag mit. Zu der von der Alternative für Deutschland (AfD) geforderten Sondersitzung komme es nicht, weil dazu ein Antrag von zwei Fraktionen notwendig sei.