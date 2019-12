Die SPD-Basis hat entschieden: Die Baden-Württembergerin Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen die Partei aus der Krise führen. Der BW-Landesvorsitzende sicherte dem Duo Solidarität zu.

Dauer 1:21 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Esken und Walter-Borjans sollen SPD aus der Krise führen Saskia Esken aus dem Wahlkreis Calw-Freudenstadt soll gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans neue Parteivorsitzende der SPD werden. Sie stehen für einen Neuanfang und wollen die SPD wieder deutlicher auf Linkskurs bringen. Video herunterladen (3,2 MB | MP4)

Die beiden GroKo-Kritiker Walter-Borjans und Esken gewannen die Stichwahl mit gut 53 Prozent der Stimmen gegen Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz. Mit Saskia Esken soll also zukünftig eine Baden-Württembergerin mit an der SPD-Spitze stehen - zum ersten Mal in der Geschichte der Partei. Dazu muss das Duo auf dem Parteitag kommenden Freitag allerdings noch offiziell gewählt werden.

Walter-Borjans und Esken bemühten sich am Samstagabend, auch das gegnerische Lager direkt mitzunehmen und betonten in ihrer Rede, sie stünden für alle zum Gespräch bereit. Esken sagte, jetzt müssten alle Genossen zusammenstehen. "Nur gemeinsam können wir es schaffen, die SPD wieder stark und glaubwürdig zu machen, wieder standhaft für eine gerechte Zukunft zu stehen."

Kandidatur-Bekanntgabe über Twitter

Esken und Geywitz hatten bereits vor der Entscheidung betont, dass es gefährlich wäre, wenn die Gräben innerhalb der Partei sich vertieften. Auch das unterlegene Team müsse mit daran arbeiten, die SPD wieder stark zu machen. "Solidarität ist einer unserer wichtigsten Grundwerte, den sollten wir auch im persönlichen Umgang üben", sagte Esken.

Esken und der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans waren Ende August als letztes Duo für den Parteivorsitz ins Rennen gegangen. Die Fachfrau für Digitalisierung und IT hatte dafür ihre Kandidatur in einem langen Twitter-Thread angekündigt. Auf der großen politischen Bühne war sie allerdings bisher wenig bekannt. Esken trat 1990 in die SPD ein und ist Kreisvorsitzende in Calw. Seit 2013 ist die Informatikerin Bundestagsabgeordnete und derzeit unter anderem Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda. Das Duo Walter-Borjans/Esken war vom einflussreichen SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen und von Juso-Chef Kevin Kühnert unterstützt worden.

Liebe Twitteria, ich habe heute nicht nur Geburtstag, ich hab Euch auch was zu sagen. Sucht doch bitte schon mal die #Kuchen-Rezepte raus. Saskia Esken, Twitter, 28.8.2019, 12:06 Uhr

23 Regionalkonferenzen in ganz Deutschland

In insgesamt 23 Regionalkonferenzen während sechs Wochen hatten sich die acht Kandidaten-Duos und ein Einzelbewerber in ganz Deutschland der SPD-Basis vorgestellt. Rund ein halbes Jahr lang waren die Sozialdemokraten auf der Suche nach einer neuen Führung gewesen. Die bisherige Parteichefin Andrea Nahles war im Sommer nach internen Machtkämpfen zurückgetreten. Sie zieht sich nun ganz aus der Politik zurück.

Wie geht es mit der GroKo weiter?

Walter-Borjans und Esken wollen zwar keinen überstürzten Ausstieg aus der Großen Koalition. Sie wollen aber den Koalitionsvertrag neu verhandeln. "Die Große Koalition ist für alle Sozialdemokraten und wahrscheinlich für die meisten Christdemokraten keine Liebesheirat", sagte Esken gegenüber dem SWR.

Dauer 0:41 min Esken: "Die GroKo ist für alle Sozialdemokraten keine Liebesheirat" Ist das SPD-Votum für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das Ende der Großen Koalition? Im SWR-Interview sagt die Baden-Württembergerin Esken: Auf dem Parteitag nächste Woche muss eine Entscheidung her: ob und wie es weitergeht.

Es ist zu erwarten, dass sie den Delegierten auf dem Parteitag eine Reihe von Bedingungen vorschlagen, auf die CDU und CSU in neuen Verhandlungen eingehen sollen. Sie fordern weitere Milliardeninvestitionen in Klima und Infrastruktur sowie einen Mindestlohn von zwölf Euro.

In Koalitionskreisen wird davon ausgegangen, dass es schnell nach dem SPD-Parteitag einen Koalitionsausschuss geben wird. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD würden sich dann mit der neuen Lage bei den Sozialdemokraten befassen, hieß es am Samstagabend in Berlin. Möglich ist, dass die Koalitionsspitzen direkt am Sonntag nach dem Parteitag zusammenkommen (8. Dezember). Eine denkbare Alternative wäre der folgende Dienstagabend (10. Dezember). CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte, die CDU freue sich auf "eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes". Zugleich verwies er auf den Koalitionsvertrag als Grundlage für die Arbeit des Regierungsbündnisses.

Stoch: Keine Selbstbeschäftigung mehr

Der baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch gratulierte dem Siegerduo und sicherte Walter-Borjans und Esken die Unterstützung des Landesverbandes zu. "Wir haben einen klaren Auftrag der Mitglieder", sagte er mit Blick auf den Parteitag.

Durch die Wahl von Esken aus dem Wahlkreis Calw/Freudenstadt im Nordschwarzwald erhofft sich Stoch offenbar auch mehr Einfluss in Berlin. Dass eine Baden-Württembergerin gewählt wurde, sei "eine Chance, die wir nutzen wollen", so der Landesvorsitzende. Auf die Frage, ob nun etwas Glanz auf den baden-württembergischen Landesverband abfalle, sagte Esken: "Das wäre schön, das kann der gut gebrauchen."

Stoch: Partei muss zeigen, dass sie nah an den Menschen ist

Stoch sagte, jetzt müsse die Partei zeigen, dass sie sich nicht allein mit sich selbst beschäftige, sondern mit dem, "was die Menschen umtreibt" - unabhängig davon, ob die Partei in der Groko bleibe oder nicht.